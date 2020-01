Clermont-Ferrand : les premières épreuves du bac annulées au lycée Blaise Pascal

Clermont-Ferrand, France

C'est surement une première victoire pour les profs mobilisés dans le conflit contre la réforme Blanquer. Le proviseur du lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand a été contraint d'annuler les premières épreuves du baccalauréat, prévues ce samedi matin à 9 heures.

Les manifestants ont employé la manière forte. Réunis dès 7h30 devant le lycée, la centaine de protestataires commence à distribuer des tracts. Les élèves et les enseignants non-grévistes peuvent s'il veulent rentrer dans le lycée. Néanmoins, ils sont fortement incités à ne pas le faire.

Les manifestants entrent dans le lycée

A 8 heures, la situation se tend un petit peu. Les grévistes rentrent dans le lycée et rejoignent rapidement le troisième étage, où sont censées se dérouler les épreuves de langue vivante pour les premières. Drapeaux FO, CGT et Sud à la main, ils se tassent dans le petit couloir à côté des salles d'examen. Le proviseur vient alors à leur rencontre et leur demande de quitter l'établissement, ce que refusent de faire les protestataires.

10 minutes avant les épreuves, le proviseur temporise et précise qu'il va faire une annonce. Il décide finalement d'annuler les épreuves, ce qui déclenche la joie des opposants politiques et syndicaux.

Devant le lycée, c'est la victoire pour les syndicats mobilisés. "Mais le combat est encore long" souligne un responsable, demandant toujours le retrait de la réforme Blanquer.

En Auvergne, 9042 élèves doivent passer les épreuves anticipées du bac (E3C) cette année.