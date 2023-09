Clermont-Ferrand parmi les "meilleures" villes étudiantes

Chaque année, la rédaction du magazine l’Etudiant publie son classement des meilleures villes étudiantes.

Pour 2023-2024, Clermont-Ferrand se classe à la 8ème position sur 46 villes françaises accueillant plus de 8 000 étudiants. Elle progresse de 5 places par rapport au dernier classement.

Ce classement intègre cette année de nouveaux critères comme la qualité de l’air et la santé , en supprimant d’autres comme l’emploi total ou la part d’étudiants en troisième cycle.

Pour l'UCA, ces résultats "récompensent les efforts fournis par l’Université et ses partenaires en faveur la vie étudiante".

L’Université Clermont Auvergne a été chargée de coordonner la rédaction d’un Schéma Directeur de la Vie Etudiante pour la période (2022-2026). Ce schéma décline une stratégie collective et fixe un plan d’actions ambitieux autour de trois axes majeurs :

- L’accueil

- La Vie de campus et l’engagement étudiant

- La Prévention, la santé et le handicap