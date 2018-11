Clermont-Ferrand : quand Sébastien Ogier apprenait le rallye au lycée Roger Claustres

Clermont-Ferrand, France

Sébastien Ogier a beau avoir remporté 5 titres de champion WRC de Rallye et être en bataille cette année pour un sixième, on oublierait presque que ce maestro du sport automobile s'est formé en Auvergne. Au Lycée Roger Claustres, où il a passé quelques années en tant que mécanicien puis pilote, il a appris son métier à la section Rallye. Jean-Paul Vallortigara était son professeur. Il se souvient d'un garçon qui "avait énormément de caractère. Il était champion de France de boule lyonnaise. Parfois il partait à 4 heures ou 5 heures et demi pour s'entraîner aux Salins à la boule lyonnaise." Il a participé avec lui à quelques courses et se rappelle d'un compétiteur hors norme, qui ne lâchait rien.

La voiture qui sera reconstruite par la promo actuelle du lycée Roger Claustres - DR

Une section unique en France

Mais il n'est pas le seul à être passé par cet école. Même s'il existe aujourd'hui une autre section Rallye en France (à Saint-Vallier en Ardèche), la section du lycée Roger Claustres a été la première à sortir de terre en 1992. Depuis, elle accueille entre 12 et 15 élèves par promotion. Des élèves formés par leurs professeurs aux métiers de technicien et d'assistant de compétition. Les mécaniciens en herbe sont en permanence sur le terrain, en stage ou en compétition, comme au rallye de Corse où ils suivent un pilote chaque année. Des pilotes locaux leur font confiance également : c'est le cas de Michaël Egullon. Grâce à son pilotage et au montage de la voiture par les jeunes, la voiture a terminé deuxième de la course de côte du Mont-Dore cette année.

Sébastien Ogier a été pilote Roger Claustres, son professeur à gauche et les élèves apprentis mécaniciens s'occupent de sa voiture en 2007 - DR

Pour les jeunes comme Kevin Peccolo, "Sébastien Ogier est un exemple", un des élèves du lycée qui a réussi. A 20 ans, lui comme nombre de ses participants veulent devenir pilote de rallye. Kevin a lui déjà fait des courses en tant que co-pilote. Il aura la lourde tâche aussi de participer à un projet énorme : reconstituer la voiture de Sébastien Ogier lorsqu'il a gagné la coupe 206 en 2007. Cette Peugeot, qui appartient au champion, doit être repeinte aux couleurs de la compétition, gris et bleu, et doit ressembler mécaniquement à celle de 2007.

En attendant, la section Rallye a son site internet : http://lycee-roger-claustres.fr/Accueil/mod/data/view.php?d=5&rid=30