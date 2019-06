Clermont-Ferrand : quatre crèches et une nouvelle école seront construites d'ici 10 ans

Une école nouvelle, des cantines restaurées et agrandies; la ville de Clermont-Ferrand a de nombreux projets pour ses crèches et ses écoles et doit anticiper un afflux de population dans les 10 ans à venir.

Clermont-Ferrand, France

Les études sont formelles, la population clermontoise augmente régulièrement. Ces cinq dernières années, la ville a accueilli près de 300 familles supplémentaires, essentiellement des familles avec enfants. Il faut donc anticiper l'accueil de ces jeunes clermontois. C'est l'objectif de la feuille de route fixée à l'horizon 2025. Elle est certes lointaine, mais la municipalité doit prendre les devants. Cécile Audet, adjointe au maire en charge de l'enfance. "Des évolutions ont déjà eu lieu en terme de bâtiments dès 2014. Nous avons déjà installé un bâtiment modulaire à l'école Jean Buttez en maternelle. Ce qui est important, c'est l'anticipation..."

Cécile Audet, adjointe au maire en charge de l'enfance © Radio France - Claudie Hamon

Quatre crèches et une nouvelle école

La ville de Clermont-Ferrand prévoit de construire quatre crèches et une nouvelle école en centre-ville. On ne connait pas encore le lieu de construction de cette dernière. Ces projets seront réajustés en 2022. En attendant, des aménagements vont être engagés dans la restauration scolaire, notamment dans les écoles Jean Butez, Chanteranne et Pierre et Marie Curie.

La future école sera construite dans la zone jaune du centre-ville de Clermont - © Ville de Clermont

Du foncier a déjà été réservé

Il y aura aussi des restructurations beaucoup plus lourdes. "Il va y avoir une première phase d'études et une adaptation des locaux de 2019 à 2022, détaille Cécile Audet, "ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec les constructions. Il faut même voir au-delà de 2022 Nous avons des quartiers comme Saint-Jean qui vont émerger. Nous avons donc déjà réservé du foncier pour pouvoir éventuellement construire une école ou crèche". Pour mener à bien ce projet et adapter les réalisations à l'évolution urbaine, un comité technique a été mis en place rassemblant les directions de l'enfance, de la petite enfance et de l'urbanisme.