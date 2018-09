Clermont-Ferrand, France

Devant l'école, Jennfier et Solène accompagnent leurs fils, Liam et Leandro. Il est huit heures et quart et les deux garçons sont prêts pour cette rentrée :

On a préparé les fournitures scolaires, le cartable et on a un peu travaillé la chanson... " Liam, qui rentre en CE1

Oui, la chanson, car pour la deuxième année consécutive, la rentrée se fait en musique. Les élèves de CP sont accueillis par une chorale composée de leurs camarades de niveaux supérieurs. Liam et Leandro vont interpréter "Dis t'as vu ma bulle".

Liam et Leandro chantent "Dis t'as vu ma bulle" Copier

A huit heures et demi, on rentre dans l'école. C'est un peu la cohue, et chacun cherche sa classe. Une fois tout ce petit monde ordonné, les chorales se mettent en place.

#Rentree2018 en chanson ce matin à l'école Aristide Briand de #ClermontFdpic.twitter.com/C7hwHT3TkT — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) September 3, 2018

Selon la classe, trois chansons différentes sont interprétées. Une nouvelle initiative que la directrice, Catherine Allezard-Gournay, sceptique la première année, a complètement adopté : " Je pense que c'est une belle chose, nous l'avions fait l'année dernière mais de façon plus modeste. Cette année j'ai trouvé que c'était une manière de faire un peu de cohésion entre les nouveaux et les plus anciens. "

Une rentrée musicale, avant une vraie journée de classe. Adrienne, enseignante en CE2-CM1 nous détaille le programme : " On va commencer par vérifier les fournitures, faire des étiquettes avec les noms de tout le monde... Ensuite on attaque sur du calcul mental, puis de la lecture et de l'écriture. " Une rentrée qui se veut donc mélodieuse, mais aussi studieuse !