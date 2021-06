Clermont-Ferrand : stages de natation pour les grandes sections de maternelles de l'académie

Le plan "Aisance aquatique" recommandé par la ministre des sports, Roxana Maracineanu doit permettre aux enfants, dès le plus jeune âge de se familiariser avec l'eau et de lutter contre les noyades infantiles, un fléau qui a augmenté de 85% entre 2015 et 2018.

Grégory, maître nageur éducateur avec des enfants de maternelle. © Radio France - Claudie Hamon

Le dispositif élaboré par les ministères de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur et de la Santé a commencé dans l'académie de Clermont-Ferrand. Avant de sauter dans le grand bain, 67 élèves des grandes sections des maternelles des écoles Paul Lapie et Mont-Joly de Chamalières ont pu se familiariser avec le milieu aquatique. Des séances spécialement adaptées pour cette tranche d'âge.

Des élèves de maternelle dans le bain. © Radio France - Claudie Hamon

"Notre expérience de bébé nageur, nous a démontré que plus l'apprentissage de la nage se fait jeune plus c'est facile," explique Pierre, chef de bassin adjoint. "Pour les maternelles, on savait qu'il fallait un langage particulier. On a beaucoup travaillé avec les professeurs des écoles pour mettre au point ces séances. Ca nous a beaucoup aidé pour avoir une cohérence dans l'éducation des enfants."

L'apprentissage de la natation dès la maternelle à l'école. © Radio France - Claudie Hamon

Grégory, maître nageur éducateur a participé à l'élaboration de cet apprentissage. "L'objectif de ces séances est que chaque enfant ressente la sensation de flottaison, le bien-être que cela procure et l'effet de l'eau quand on est complètement immergé. C'est un grand pas vers l'autonomie"

Jouer dans l'eau et apprendre l'autonomie en milieu aquatique dès la maternelle. © Radio France - Claudie Hamon

Dès la rentrée prochaine, Karim Benmiloud, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand promet qu'une majorité d'enfants de maternelle bénéficieront de ces classes bleues. "Nous essaierons de planifier des séances toute l'année, au moins deux demi-journées sur deux semaines. C'est plus facile à proximité des villes, près des infrastructures aquatiques. On a effectivement quelques zones blanches en ruralité. Il faudra s'organiser pour que ces enfants éloignés des piscines ne soient pas pénalisés."