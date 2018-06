12 873 candidats sont inscrits à l'épreuve du bac 2018 dans l'Acédémie de Clermont. Mais seules les filières générale et technologique sont concernées par cette épreuve de philosophie, soit plus de sept candidats sur dix, dont près de la moitié dans le seul Puy-de-Dôme. La filière scientifique est la plus représentée à 51%, viennent ensuite la série économique et sociale 33% et littéraire 15% seulement. Le plus jeune candidat cette année est âgé de de 16 ans. Le plus ancien a 55 ans.

208 candidats libres

Les bac pro commencent aussi leurs épreuves écrites aujourd'hui. L'académie gère 58 spécialités, essentiellement dans le secteur industriel, mais un candidat sur deux est dans le tertiaire ; en tête on retrouve, la gestion-administration, le commerce et les soins et services à la personne. Sachez que l'ensemble des diplômes professionnels peut être obtenu par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Il faut justifier d'une année d'expérience professionnelle ou bénévole soit 1 607 heures. Enfin, on peut passer son bac et ne pas être inscrit dans un lycée. Cette année, 208 personnes se présentent en candidat libre, contre 197 l'an passé.

Les épreuves écrites se poursuivent jusqu'au 25 juin. © Maxppp - c

Les épreuves écrites du bac se poursuivent jusqu'au 25 juin. Les résultats sont accessibles à partir du 6 juillet. Et ne soyez pas étonné, pendant les épreuves du bac, la phase d’admission Parcoursup est suspendue du lundi 18 au lundi 25 juin inclus.