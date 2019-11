Clermont-Ferrand : sept syndicats de l'Education nationale "tous unis contre le travail qui tue"

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Ils étaient une quarantaine de représentants de sept syndicats de l'Education nationale à manifester ce mercredi après-midi devant le rectorat, alors que se tenait un CHSCT ministériel extraordinaire sur la prévention des suicides. "Tous Unis pour que le travail ne tue plus", la banderole déployée sur les grilles traduit bien l'émotion et la colère des personnels deux mois après le suicide de Laurent Gatier, un enseignant du lycée hôtelier de Chamalières.

Une quarantaine de manifestants devant le rectorat clermontois. © Radio France - Claudie Hamon

Trois médecins de prévention pour 19 000 agents

"Le climat général est confus", précise Didier Pagès, de Sud Education 63. "Avant on avait des directeurs, des proviseurs, des inspecteurs, maintenant on a des managers, comme à France Télécom. et le management est terrible ! "

"Non seulement notre management est de plus en plus agressif, mais en plus, notre hiérarchie ne met pas en face la médecine de prévention pour assurer notre suivi médical correctement," regrette Frédéric Campguilhem, co-secrétaire de la CGT Education 63. " Dans notre académie, nous avons seulement trois médecins de prévention pour 19 000 agents !" Il poursuit excédé : "si Laurent Gatier avait demandé à voir un médecin pour exprimer son mal être, il aurait du attendre trois à quatre mois !"

Mathieu Tobie, de Sud Education 63 : "nos conditions de travail se dégradent depuis plusieurs années" © Radio France - Claudie Hamon

"On sent un mal-être grandissant chez les enseignants, explique Mathieu Tobie, de Sud Education 63, "dans notre syndicat, on reçoit de plus en plus de personnes en situation de burn-out, souvent des personnes expérimentées qui essaient de tenir de longues années, bon gré mal gré et un jour le corps finit par céder."

58 suicides recensés en 2018-2019

D'ailleurs, les chiffres communiqués pour la première fois, par le ministère de l’Éducation nationale prouvent ce mal-être. 58 suicides ont été recensés au sein des personnels de l’Éducation nationale pendant l'année scolaire 2018-2019, dont 11 depuis le mois de septembre. Les victimes sont en majorité des enseignants, mais aussi des personnels de direction, des CPE. Selon les chiffres communiqués par le ministère, ces suicides touchent les personnels les plus expérimentés et les plus âgés, entre 45 et 64 ans.