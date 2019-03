Clermont-Ferrand : une faible mobilisation des Stylos Rouges ce dimanche

Clermont-Ferrand, France

Sous la pluie, une dizaine de courageux et courageuses ont tracté. Profs en colère, ils voulaient dénoncer les réformes successives de l'Education Nationale. C'était aussi une manière de se rencontrer pour la première fois. "C'est un mouvement spontané qui est né sur Facebook" raconte Lydia Pichot, membre des Stylos Rouges 63.

Ils n'étaient donc qu'une petite dizaine sur la place de Jaude ce dimanche. Pourquoi une faible mobilisation ? "On a de plus en plus de directives qui visent à nous intimider et à nous museler" explique Lydia, professeure d'histoire géographie à Riom.

Les salaires et les suppressions de postes

Au-delà de la réforme du lycée, qu'ils jugent "à deux vitesses", les professeurs se mobilisent pour leurs salaires. Sandrine, titularisée en 2007, explique gagner 1 800 euros. Pour Lydia, c'est guère plus. _"On se base sur une loi datant de 1950 pour expliquer qu'on travaille seulement 18 heures par semaine. Mais c'est beaucoup plus car il faut préparer les cours."_Les professeures rencontrées estiment qu'il faut environ 2 heures de préparation pour chaque heure de cours réalisée.

Nathalie s'est elle mobilisée contre les suppressions de postes. Professeure de SVT au collège Jules Ferry, elle raconte que trois postes sont menacés dans son établissement. C'est ce qui la pousse à se mobiliser.

D'autres actions sont prévues dans les prochains jours, comme mardi 19 mars, en marge de la grande grève nationale, plusieurs collèges seront fermés. Les stylos rouges précisent également qu'un préavis de grève est déposé pour les épreuves du Brevet et du Baccalauréat en juin prochain.