Clermont-Ferrand "ville apprenante" distinguée par l'Unesco

Ce mardi, une plaque a été dévoilée par le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi et le préfet du département Philippe Chopin, pour célébrer "la récompense Unesco de la ville apprenante".

Tout démarre en 2017 pour Clermont-Ferrand. La capitale départementale intègre le réseau des "villes apprenantes" de l'Unesco. Une "ville apprenante" qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire qui favorise le développement de l'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Clermont-Ferrand a reçu cette distinction dans ce réseau qui réunit 229 villes partout dans le monde. © Radio France - Pierre Frasiak

"La ville va considérer chaque citoyen comme un émetteur de savoir et pas seulement comme un récepteur", résume Philippe Bohelay, chargé de mission "Clermont-Ferrand, ville apprenante Unesco". Concrètement, c'est ce qu'il s'est passé avec "Mille Formes", le centre d'initiation à l'art pour les enfants de 0 à 6 ans. Tout le monde ignorait la façon d'amener l'art aux plus jeunes, alors la ville a réunis parents, enfants, acteurs de l'éducation et le centre Pompidou pour mettre au point ce lieu innovant.

Ces actions payent. En octobre dernier, Clermont-Ferrand est lauréate de la récompense Unesco de la ville apprenante 2021. Pour, Philippe Bohelay c'est un encouragement : "Cela récompense notre engagement dans la transmission des savoirs mais aussi pour avoir initié des expérimentations qui intéressent un très grand nombre de ville".

"Une étape supplémentaire de notre candidature de capitale européenne de la culture", Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand

Désormais, la ville travaille sur la mise en place de "parcours éducatifs de santé". Si le projet n'en est qu'à ses prémices, la méthode reste la même : réunir tous les acteurs autour de la table (infirmières scolaires, professions libérales, clubs de sport, et même le monde de la culture). A terme, ces parcours pourraient être accessibles dans toute la ville de Clermont-Ferrand pour les jeunes de 0 à 25 ans.

Le maire, Olivier Bianchi, voit dans cette distinction et dans les diverses actions menées, "une étape supplémentaire de notre candidature de capitale européenne de la culture."