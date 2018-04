Elle s'appelle Dena Blizzard, elle est une habituée du net, elle a même une page Facebook plutôt connue, My Funny Mother, elle y fait des vidéos drôles ou décalés et elle a déjà eu les honneurs de l'oeil du web. Sauf que la semaine derniere, cette actrice maman de trois enfants est montée dans sa voiture, a allumé sa caméra et puis... elle a craquée. Elle est entres autres mère d'une fille qui a des troubles de l'apprentissage. Elle raconte tous les problemes qu'elle peut rencontrer avec le systeme éducatif, les éducateurs.

J'étais là, les professeurs étaient assis , on essaie de mettre les informations sur la table . Et de trouver la meilleure manière d'enseigner à cette seule enfant, qui est différente des autres. ET vous savez quoi? Il y a de plus en plus d'enfants qui sont différents des autres. La norme se rétrécit tellement. Alors pour quoi testons nous tous les enfants de la même manière?

Elle s'appelle Dena Blizzard, se retrouve un peu pour croire en elle et sa fille parce qu'elle ne rentre pas dans les cases. En cela, son témoignage parlera a beaucoup de parents. Ci dessous le témoignage complet en anglais . Pour une version raccourcie et sous titrée : Le Huffington Post.