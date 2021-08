Cluses : des élèves de 6e découvrent leur collège avant la rentrée

Passer de l’école au collège est une étape importante et qui peut faire peur. À Cluses (Haute-Savoie), la mairie et l’Éducation nationale proposent aux nouveaux élèves de 6e de découvrir leur établissement avant la rentrée afin de mieux appréhender le changement.

Le dispositif s’appelle RE6 ou Réussir sa rentrée au collège. Depuis mercredi, près de 140 futurs élèves de 6e du collège Anthonioz de Gaulle de Cluses (Haute-Savoie) découvrent leur nouvel établissement. Trois journées d’immersion, sans les autres élèves, histoire pour ces désormais anciens du CM2 d’appréhender leur nouvelle vie de collégien. Cela fait quatorze année que la ville et l’Éducation nationale propose cette solution. "Avec près de mille élèves, c’est l’un des collèges les plus important du département", explique Cédric Lodolo du service jeunesse de la mairie. "L’idée est qu’ils puissent découvrir le collège, son fonctionnement, les murs et avoir des repères pour être plus à l’aise le jour de la rentrée."

Depuis mercredi, près de 140 futurs élèves de 6e du collège Anthonioz de Gaulle de Cluses (Haute-Savoie) découvrent leur nouvel établissement. © Radio France - Richard Vivion

Découverte et travail

"J’avais un peu peur de me perdre dans les couloirs", confie Pierrot, 12 ans. Une crainte dissipée depuis la course d’orientation organisée mercredi dans l’établissement. "On leur montre les différents bâtiments, la vie scolaire, la cantine, les salles de cours, indique Delphine, professeure d’anglais. Et _on travaille aussi_." Cours le matin pour reprendre le rythme et activités sportives et culturelles l’après-midi, le dispositif RE6 a fait ses preuves. "Les élèves sont moins stressés le jour de la rentrée", assure le principal du collège, Éric Bigay. "Comme ça, on est moins perdus", sourit Kamil désormais prêt pour le grand jour, jeudi prochain.

L'objectif est de faire en sorte qu'un élève de 6e trouve ses marques dans un établissement assez grand" - Éric Bigay, principal du collège Anthonioz de Gaulle à Cluses

Ce dispositif permet de diminuer les craintes des élèves" - Cédric Lodolo, responsable du service Jeunesse de la ville de Cluses