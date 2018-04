Clermont-Ferrand, France

"Fort de ces 25 ans d'expérience, l'espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand veut garder son statut de Centre Régional. Un statut revendiqué aussi par le CRIJ de Lyon. Même si le CRIJ de Clermont fait figure de pot de terre, la structure clermontoise n'a pas à rougir face au pot de fer lyonnais. Une centaine de personnes, jeunes, partenaires, élus ont participé ce mercredi 11 avril à une soirée de solidarité organisée au siège de l'Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand, 5 Rue Saint-Gènes.

L'Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand : 25 années au service de l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des moins de 30 ans © Radio France - Claudie HAMON

La structure clermontoise gère les 16 Point Info Jeunes (PIJ) d'Auvergne en total autonomie. Toutes ses années, l'Espace Info Jeunes de Clermont a développé un savoir faire notamment sur l'insertion professionnelle ; "c'est d'ailleurs le premier CRIJ à avoir développé en France une expertise sur l'accompagnement des créateurs d'entreprise de moins de 30 ans "souligne Philippe Laumond, le directeur, en 25 ans,nous avons largement rempli notre mission d'intérêt général". Pour faire valoir ses atouts, l'équipe clermontoise a déposé lundi 9 avril un dossier d'appel d'offre auprès du ministère de la jeunesse et sport car elle estime avoir autant le droit de devenir un Centre Régional d'Information Jeunesse que Lyon. Pour René Souchon, ancien président de la région Auvergne " Il n'y a aucune raison pour que ce centre parte sur Lyon. Les Lyonnais ont beaucoup de mépris pour les petits Auvergnats, vu de Lyon on n'existe pas et le combat est permanent, mais le combat on peut le gagner, on doit le gagner." La décision doit être prise avant le 10 mai.