Collège baptisé "Michel Gondry" dans l'Yonne : le réalisateur oscarisé a fait le déplacement

Charny-Orée-de-Puisaye, France

Loin des tapis rouges et des grandes avenues de Los Angeles, Michel Gondry, réalisateur français oscarisé pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2005, était dans un village de l'Yonne, mardi 17 septembre. Invité, il a pris l'avion spécialement depuis la Cité des Anges pour se rendre à Charny-Orée-de-Puisaye. Désormais, le collège de cette commune porte son nom. La direction a décidé de changer l'ancienne appellation (Collège des Cinq Rivières), avec l'aval du Conseil Départemental. Michel Gondry était déjà le parrain de l'option cinéma, dans ce collège très porté sur le septième art. Après un vote des élèves, c'est son nom qui a été choisi et il faut maintenant parler du "collège Michel Gondry". Un fierté pour tout le monde, des élèves à la principale.

Un collège en pointe du 7e art

Il faut dire que l'établissement, depuis 2017, se veut en pointe côté cinéma. Dès la classe de 5e, les élèves peuvent choisir l'option CHAC (classes en horaires aménagés cinéma), et le collège a signé une convention avec le département et la prestigieux Cinémathèque française, située à Paris. Depuis, des élèves ont été souvent nommés dans des concours de cinéma entre établissements de l'Yonne. L'année dernière, un court-métrage a même été récompensé.

Michel Gondry a pu voir, lors de son passage, ce court-métrage, ainsi qu'un clip en son honneur. Une redite du clip de Around the World, de Daft Punk, qu'il a lui-même réalisé à l'époque. Double clin-d'oeil puisque Gondry est un des pionniers du concept du film suédé : un remake de films connu réalisé en quelques heures avec des moyens dérisoires. Le département de l'Yonne organise chaque année un concours de films suédés.

Discussion avec les élèves, et "fierté"

Michel Gondry a discuté pendant plus d'une heure avec les élèves de la section cinéma du collège. "Il nous a expliqué son parcours, on a vu qu'il était devenu réalisateur sur le tard, sans faire d'école de cinéma", expliquent les adolescents. Du côté du réalisateur, le message était clair : soyez créatifs, et n'abandonnez pas. "Quand on commence un projet il faut toujours le finir, c'est très important", explique-t-il. Il dit accorder beaucoup d'importance à la transmission. "Dans mes films ou mes clips, on montre souvent comment celui-ci est fabriqué, le but ce n'est pas de montrer qu'on fait des choses extraordinaires mais de dire qu'avec de l'imagination sans trop de moyens on peut faire de belles choses".

Une belle maxime pour des élèves et des professeurs ravis, presque autant que le réalisateur, touché par l'attention, c'est pour cela qu'il a fait le déplacement. Il est reparti le soir-même, direction l'Amérique.

"Ce n'est pas courant d'avoir un bâtiment à son nom de son vivant, et là savoir qu'on a de l'importance pour des élèves d'un collège comme ça, en pleine nature, avec des gens normaux, entre guillemets, pas des Parisiens, pas des Marseillais, ça me touche".