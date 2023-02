Collège de Mazières-en-Gâtine : moratoire sur le calendrier de fermeture

Depuis sa présentation, le plan collège 2050 du Département des Deux-Sèvres fait réagir. Face à la colère des élus, des parents d'élèves, le Département annonce ce jeudi 9 février avoir décider "de retirer l’échéance de la fermeture du collège de Mazières-en-Gâtine. Compte tenu de ce moratoire, le projet de reconversion du site de Mazières-en-Gâtine est par voie de conséquence annulé", indique le communiqué. Un sursis donc pour le collège Roger-Thabault.

"Nous allons lancer les concertations pour les rénovations des collèges de Thénezay et Ménigoute, les constructions du nouveau collège et de l’internat à Secondigny et du grand collège de Parthenay, ainsi que les reconversions du site du collège Mendès France à Parthenay et du site de L’Absie autour d’un projet d’envergure dédié à l’habitat multigénérationnel", précise par ailleurs dans ce communiqué Coralie Denoues, la présidente du Département.