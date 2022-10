Collège Joséphine Baker à Saint-Donat-sur-l'Herbasse : "elle aurait été très fière de cet hommage"

Les élèves ont fait leur rentrée début septembre dans le nouveau collège de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, un bâtiment de 5.000 m² écologique, fabriqué avec du bois local. Mais son inauguration officielle s'est tenue ce vendredi soir, en présence de Brian Bouillon, un des fils de Joséphine Baker.

L'établissement porte le nom de la légendaire meneuse de revue, icône des Années Folles, militante anti-raciste, entrée au Panthéon en novembre 2021. Le fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon, raconte : "ma mère a toujours accordé beaucoup, beaucoup d'importance à la scolarité, le savoir, la culture. Et c'est comme cela que l'on forme les jeunes, les adolescents à devenir des citoyens du monde, à apprendre ce qu'a été le monde par le passé. Un monde souvent divisé, violent. Il l'est toujours malgré tout aujourd'hui, mais dans une moindre mesure. Et donc pour elle, c'était très important que les jeunes puissent avoir des outils pour leur scolarité. Elle elle aurait été très fière de cet hommage, de cet honneur. Mais aussi, elle se serait dit probablement tout cela, c'est pour l'avenir de nos enfants, de nos adolescents et donc de la planète".