Collège Prévert de Coutances : des enseignants et des parents en colère face au sort des élèves de Segpa

Ils ont manifesté leur colère sous le préau de l'établissement, ce lundi 27 septembre à 7h45, juste avant le début des cours. Une quarantaine d'enseignants, de parents d'élèves et d'élus locaux se sont réunis pour dénoncer les effectifs surchargés dans les classes de 4e et surtout en Segpa, ces classes d'enseignement adapté qui accueillent les élèves en difficulté.

Les manifestants ont installé symboliquement seize bureaux sous le préau de l'établissement pour rappeler que normalement, c'est le nombre maximum d'élèves dans une classe Segpa. Sauf qu'ici, depuis la rentrée, ils sont 18 élèves en 4e segpa.

Mais ce qui a déclenché la colère de ces professeurs, c'est le sort de deux élèves, affectés en Segpa par la commission départementale, mais qui ont dû être scolarisés cette année dans les classes d'enseignement général, faute de place suffisante en enseignement adapté.

C'est révoltant. Ce sont des élèves qui sont en difficulté scolaire, qui ont des besoins particuliers. L'enseignement adapté est fait pour eux, avec des effectifs réduits, du travail en atelier. Et là, on les met en grande difficulté, s'indigne Cathy Girre, professeur d'EPS.

Des élus locaux et des parents d'élèves se sont associés au mouvement. Guillaume Legruel est représentant des parents d'élèves et père d'un garçon scolarisé en Segpa :

C'est inadmissible. Ces enfants-là, ils vont perdre leur année, ils vont pas arriver à suivre. Nos enfants ont des difficultés et ils sont mis en Segpa pour avoir une école adaptée. Mais au fur et à mesure des années, on augmente les effectifs dans chaque classe. Et on ne va plus arriver à obtenir ce qu'on attend de nos enfants : qu'ils apprennent à l'école !