Collège public de Brécey : le ministre de l'Education nationale visite ce futur "internat d'excellence"

"Nous devons gérer la crise, mais nous devons aussi préparer l'avenir" : Le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer est venu ce vendredi 26 mars au collège de Brécey, sans le premier ministre Jean Castex, retenu à Paris compte tenu de l'évolution sanitaire.

Objet de sa visite : relancer le programme des internats d'excellence, internats qui offrent un accompagnement renforcé et de bonnes conditions d'études à des élèves de milieu modeste ou qui ont eu un parcours scolaire compliqué.

Dans le cadre du plan de relance, l'Etat va débloquer 50 millions d'euros pour "revitaliser" 54 internats en France. C'est une première vague puisque d'ici 2022, le ministère de l'Education nationale prévoit de labelliser au total 240 établissements en France, pour un accueil de 13.000 élèves.

Dans la Manche, c'est le collège Pierre-Aguiton de Brécey qui obtient cette labellisation. L'Etat va donc financer la moitié du projet de rénovation et d'agrandissement de cet internat, porté par le département de la Manche, dans ce collège. Un projet de 4,6 millions d'euros.

Les deux internats - fille et garçon - vont être entièrement rénovés entre juillet 2021 et décembre 2022.

D'ici la fin 2022, l'internat de Brécey va passer de 120 à 132 places mais surtout il sera complètement restructuré. Finies les chambres collectives de 4 ou 5 élèves, place à des chambres de 2, avec une salle de bain commune à deux chambres. C'est un concept "comme à la maison", explique Nathalie Maulny, la principale :

Il y a déjà un rayonnement très fort car nous refusons actuellement 2 candidatures sur 3 pour les sections sportives (foot et équitation) mais aussi pour l'internat d'excellence, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc l'augmentation de la capacité de l'internat nous permettra d'accueillir plus d'élèves fragiles ou avec un parcours un peu accidenté.