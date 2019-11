Collège saturé: manifestation aux Aiguerelles à Montpellier

Professeurs et parents d'élèves dénoncent des classes saturées et des locaux trop exigus : ils ont manifesté devant le collège des Aiguerelles à Montpellier ce lundi matin

Montpellier, France

"On n'entasse pas les élèves", "Y a plus de place!", "Une rentrée comme ça, on n'en veut pas"... Une forêt de pancartes s'élèvent devant les grilles du collège des Aiguerelles à Montpellier. Une trentaine de parents d'élèves bloquent l'entrée ce lundi matin, soutenus par une vingtaine d'enseignants, pour protester contre les hausses d'effectifs.

"On ne peut pas pousser les murs"

Plus de 560 élèves si l'on compte les Segpa. Chiffre en augmentation constante depuis plusieurs années. Jusqu'à 30 élèves par classe en 6ème. Une classe a ouvert cette année. Deux autres sont prévues à la rentrée prochaine, soit 21 au total, le maximum que puisse supporter le collège. "On en peut pas pousser les murs" déplore Cécile Bouvier, prof d'histoire-géo. "Là toutes les salles sont occupées. En langue par exemple, on ne peut plus travailler en sous groupe car on manque de classes !"

Tout est trop petit

Les conditions d'enseignement se dégradent mais aussi les conditions de vie. L'espace est partout saturé: la cour, trop petite, les toilettes, la cantine. "Ils attendent longtemps pour aller manger et après on leur dit de se dépêcher parce que d'autres attendent, témoigne Delphine , maman de Gabriel, 12 ans, élève de 5ème. Un élève me racontait qu'il avait dû faire la queue vingt minutes rien que pour débarrasser son plateau. C'est fou".

En cause : l'extension du quartier Port Mariane près de la nouvelle mairie. La démographie au sud de Montpellier grimpe en flèche. La ville a construit trois écoles en quelques années. "On ne comprend pas pourquoi la construction d'un collège n'est pas à l'ordre du jour. C'est très inquiétant pour les prochaines rentrées" regrette Cécile Bouvier.

Aménager le collège existant

Tout le monde s'accorde sur la hausse d'effectif mais rien d'alarmant assure Renaud Calvat, vice président du conseil départemental en charge de l'éducation. "C'est gérable jusqu'à la rentrée 2021. Ensuite ce sera plus compliqué". D'ici là le département compte aménager la cantine, évoque si nécessaire l'installation de bâtiments modulaires.

La construction d'un collège en revanche, n'est pas d'actualité. "Nous avons acquis des terrains à Port Mariane en prévision mais un nouvel établissement... c'est une réflexion qui se fait à l'échelle de la ville, pas d'un quartier."

1.000 places de collège disponibles à Montpellier

Or, sur l'ensemble de Montpellier, on compte encore 1.000 places disponibles en collège. Notamment dans les quartiers au Nord, alors que les trois collèges du sud de la ville sont au bord de la saturation - Aiguerelles, Gérard Philippe et Joffre. "Il ne faut pas raisonner en moyenne! s'indigne Cécile l'enseignante. On ne peut pas demander à un enfant de Port Mariane de traverser la ville pour aller au collège".

A défaut d'un nouveau collège, parents et enseignants demandent au rectorat du personnel en renfort: un CPE, un surveillant et un demi poste à la gestion pour faire face au travail supplémentaire.

