Collège Victor Hugo de Sourdeval : une fermeture envisagée en 2021 ou 2022

Le département de la Manche envisage de fermer le collège public Victor Hugo de Sourdeval qui compte 59 élèves et dont les effectifs pourraient à nouveau baisser l'an prochain. Septembre 2021 ? 2022 ? La date n'est pas encore précisée.

"Rien n'est acté pour le moment", assure ce mardi 9 février le conseil départemental. Et pourtant, lundi 1er février, le président Marc Lefèvre et plusieurs élus du Département ont rencontré les représentants de l'association des parents d'élèves (APE) des écoles de Sourdeval "pour une concertation".

On nous a annoncé que la fermeture du collège allait être actée, explique Mathilde Perrier, présidente de l'association des parents d'élèves des écoles de Sourdeval

Selon l'APE, seul le calendrier est encore incertain "2021 ou 2022".

Des effectifs en baisse

La direction du collège Victor Hugo a également distribué, jeudi 4 février, un sondage pour savoir où les parents souhaiteraient inscrire leurs enfants, en cas de fermeture.

Pour les parents, "c'est une demi-surprise car on a un effectif qui baisse depuis quelques années, c'est le plus petit collège public de la Manche. Le Département estime que l'offre éducative n'est plus suffisante pour maintenir le collège. Pour l'instant, on accuse le coup", raconte le vice-président de l'association Yvon Davy.

L'association a prévu une rencontre avec les parents d'élèves du collège le 20 février.