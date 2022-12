Collèges dans les Deux-Sèvres : "On ne peut pas parler d'attractivité en zone rurale et fermer des services"

Les Deux-Sèvres comptent en 2022 36 collèges publics. Mais ça ne restera pas ainsi dans les années qui viennent. Le conseil départemental réfléchit à une réorganisation dans le cadre de son plan collège 2050 avec des enjeux à la fois de rénovation thermique mais aussi de baisse des effectifs d'élèves d'ici 2030 de plus de 10%. Aujourd'hui, rien n'est acté mais "il y aura des fermetures, des fusions, des rapprochements et des restructurations de collèges, ça s'est une évidence", indique sur France Bleu Poitou la présidente du Conseil départemental Coralie Dénoues, invitée de la rédaction ce jeudi 1er décembre .

ⓘ Publicité

Si l'on s'en tient aux recommandations de l'Éducation nationale de 500 élèves par établissement cela signifierait la fermeture de 12 collèges. Coralie Dénoues a assuré qu'il n'y en aura pas 12 "mais on ne peut pas continuer à chauffer des collèges à moitié vide je pense que tout à chacun peut le comprendre". Sur le sujet, l'élue tient à rassurer, "on prendra le temps qu'il faut parce qu'un collège ce n'est pas un simple bâtiment, c'est un projet de territoire. Quand un collège vient à disparaître dans une commune il est hors de question qu'on laisse une friche".

Quid du transport et de l'attractivité ?

Un débat qui inquiète la fédération de parents d'élèves FCPE. "Il y aura des incidences que ce soit en termes de transport scolaire donc de coût, d'allongement des journées aussi. Et puis à l'heure où on nous dit qu'il faut remettre du service public là où vivent les populations donc aussi en zones rurales on a le sentiment que le conseil départemental va plutôt à contre-courant et d'éloigner ce service public qui est l'éducation", réagit Aurélie Mercier, co-présidente de la FCPE des Deux-Sèvres.

"On ne peut pas parler d'attractivité en zone rurale et fermer des services", estime également Dorick Barillot, co-président du groupe de gauche écologiste et citoyen au conseil départemental. "Est-ce qu'on veut que des vieux ? C'est vrai que les collèges on a qu'à les transformer en maison de retraite !", lance-t-il en soulignant la problématique de la population déjà vieillissante. "Quand on va dire à un maire d'un chef de canton on va fermer ton collège, forcément il va pleurer", poursuit l'élu du Mellois qui attend de la concertation dans ce dossier ultra-sensible.