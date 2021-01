Collèges du Territoire de Belfort : 15 postes d'enseignants en moins à la rentrée prochaine

Le Directeur académique l'a annoncé aux syndicats ce jeudi. Les collèges du Territoire de Belfort vont perdre 271 heures de cours à la rentrée prochaine ce qui équivaut à la disparition de 15 postes d'enseignants équivalents temps plein. C'est ce qui ressort de la réunion du comité technique spécial départemental. Cette instance est chargée d'étudier les moyens mis en place à chaque rentrée scolaire dans le premier et second degré. On savait déjà que les trois lycées d'enseignement général du département (Condorcet, Follereau et Courbet) allaient perdre 125 heures de cours dés septembre soit l'équivalent de sept postes d'enseignants. Les collèges n'ont pas échappé non plus à la vague.

Moins de profs par collège et des classes surchargées

Cette annonce aura des effets directs. Il y aura d'abord moins d'enseignants présents dans les collèges et les classes risquent fort d'être surchargé. " Alors que nous ne prévoyons pas de baisse du nombre d'élèves à la rentrée prochaine, on va se retrouver avec plus de trente élèves par classe", redoute Benoit Guyon, délégué du syndicat FSU. Les enseignants risquent également d'être encore plus nombreux à être répartis dans plusieurs établissements du département. Le Territoire de Belfort paye au prix fort la baisse des moyens attribués par le Ministère de l'éducation nationale pour la prochaine rentrée scolaire.

Appel à manifester ce mardi 26 janvier

Les syndicats présents à cette réunion (FSU, Unsa et FO) ont évidemment voté contre cette proposition. Ils appellent à une manifestation mardi prochain 26 janvier place Corbis à Belfort à partir de 10h. Dans un communiqué, le syndicat FSU rappelle que le Territoire de Belfort a fermé 17 classes en l'espace de deux ans à effectifs d'élèves constant. Il semble que la saignée se poursuive.