Collèges et lycées : seuls les élèves non-vaccinés seront évincés en cas de contamination dans une classe

Invité de franceinfo ce mercredi matin, Jean-Michel Blanquer a donné des premières indications concernant la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l'Education nationale a déclaré que seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe. Les vaccinés pourront poursuivre en présentiel. "C'est évidemment une forte incitation à être vacciné", a-t-il reconnu.

Il a précisé que les classes d'écoles primaires fermeraient, elles, dès le premier cas positif. "Nous maintenons la règle de l'année" scolaire écoulée, a-t-il ajouté. "C'était une mesure de prudence renforcée, donc on maintient cette règle pour l'enseignement primaire puisque les élèves ne sont pas vaccinés".

Interrogé sur la discrimination entre élèves, le ministre dit "raisonner en termes de moindre mal. On ne raisonne pas en termes de situation idéale". "A chaque fois, on a fait au mieux par rapport à des contraintes qui sont énormes. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est la continuité pédagogique. C'est sûr que cette année, ils ont moins de perturbations que ce qu'ils ont pu avoir l'année dernière, a fortiori si on a réussi à vacciner un maximum d'élèves et d'adultes. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous êtes vacciné, vous faites courir ce risque".

Concernant l'obligation vaccinale des enseignants, Jean-Michel Blanquer a estimé qu'il s'agissait d'un "dernier recours".