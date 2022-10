Collèges : le Département de l'Isère maintient le repas à 2 euros

"Le temps du repas est un temps important pour les collégiens, c’est un temps éducatif, estime Jean-Pierre Barbier, en visite ce jeudi 1er septembre au collège Fleming à Sassenage. Notre intérêt c'est donc qu'un maximum de collégiens puissent venir. Et pour cela, il faut une alimentation de qualité, et surtout un prix accessible." Le président (LR) du Conseil départemental de l'Isère justifie son choix de maintenir le repas à 2 euros pour les collégiens (les collèges sont de la compétence des départements).

+ 30% de demi-pensionnaires à Lucie-Aubrac

Un choix fait à la rentrée de septembre 2021, et renouvelé cette année dans un contexte bien différent. "L'année dernière on avait chiffré le coût du du repas à 2€: c’était environ 8 millions d’euros pour le département, explique Jean-Pierre Barbier. Aujourd'hui avec l’augmentation du coût des matières premières, il y a des incertitudes, on verra... Mais cette année on poursuivra cet effort et c’est un choix politique, on ne reviendra pas dessus." Cette mesure a-t-elle porté ses fruits? "En zone métropolitaine c’est une moyenne de 5% d’augmentation de la fréquentation des cantine, assure le président du département, comme quoi le prix a une importance. Et sur certains collèges comme Lucie-Aubrac à Grenoble il y a eu une augmentation de 30% du nombre de demi-pensionnaire, donc il y avait il y avait un réel besoin."

En ce qui concerne les repas, ils sont cuisinés avec des produits locaux à hauteur de 40% ; 26 à 27% pour le bio. L'objectif est d'atteindre les 100% sur les deux tableaux d'ici la fin du mandat, en 2027.

La nouvelle carte Tattoo

Du côté des loisirs, le chéquier jeune laisse la place cette année à une nouvelle carte magnétique baptisée "Tattoo". Cette carte gratuite et magnétique permet à chaque collégien du département (ils sont 65.000) de bénéficier d'un bon de 60€ (dont 10 euros pour la librairie) pour s'inscrire à une activité sportive ou culturelle à l'année. Les élèves des familles modestes auront un supplément de 45 euros versé par la CAF (Caisse d'allocations familiales). 1.200 associations sportives et culturelles sont partenaires du dispositif.