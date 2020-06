Collèges : les établissements rochelais prêt à accueillir de nouveau leurs élèves

Toutes les écoles et les collèges du département et de France rouvrent ce lundi 22 juin. Les établissements ont eu une semaine pour se préparer à la venue de tous leurs élèves et mettre en place le protocole sanitaire de l'Éducation nationale.

Les directions d'établissements en Charente-maritime sont ravies de retrouver leurs élèves ce lundi 22 juin. Cela, même si elles n'ont eu que quelques jours pour se préparer, mettre en place les règles sanitaires. Cette nouvelle rentrée est importante pour que les enfants puissent revenir à une vie plus normale et avec d'autres camarades de leur âge estime notamment les directeurs. Quelques jeunes ne reviendront pas au collège, les conseils de classe étant déjà passés.

Les casiers des élèves sont condamnés, un sens de circulation bien précis. © Radio France - Thibault Lecoq

Au collège Pierre Mendès France de La Rochelle, le principal Jean-Pierre Ruiz veut revoir ces élèves. Il pense accueillir 80 % d'entre eux dès ce lundi matin. Il a tout préparé avec son équipe. "On a créé des sens de circulation. On a mis de cours de récréation séparées par niveau. Les élèves ne vont pas changer de salle de classe pour chaque cours, mais vont rester dans une salle de classe. _On a réaménagé un peu les emplois du temps_, par rapport aux groupes de langues, par rapport à l'EPS pour qu'il n'y ait pas trop de brassage", explique-t-il. Comme c'est un collège en zone d'éducation prioritaire, il a moins d'élèves par classe, 25 au maximum.

Les gestes barrières sont plus faciles à organiser. Les messages sanitaires sont répétés au micro, juste après la sonnerie de la fin de cours. "Aérez la salle ! Dans les couloirs, portez un masque...", scande une voix par le système de hauts-parleurs.

Au collège Pierre Mendes France, chaque niveau scolaire à sa cours de récréation. © Radio France - Thibault Lecoq

Tous les collèges se préparent, mais chacun adapte le protocole sanitaire à sa manière. Au collège Albert Camus, toujours à La Rochelle, le principal Philippe Schleifer a même créé un marquage au sol, comme un code de la route.

Le marquage au sol du collège Albert Camus. © Radio France - Thibault Lecoq

"On a repéré les ronds, les carrés, les cercles. On a voulu jouer un peu sur la géométrie. [Les élèves] savent, ils vont se positionner là. Ils attendent que le professeur et un membre de la vie scolaire les accompagne pour monter en cours", raconte le principal. Il est lui aussi impatient de retrouver tout le monde, élèves comme professeurs. Par contre ça ne sera que ce mardi 23 juin, pour avoir le temps de bien préparer l'établissement.