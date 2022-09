Collégienne fauchée par un car en Dordogne : plusieurs cellules psychologiques montées en urgence

Une enfant de 12 ans est morte écrasée par le car scolaire qui la ramenait du collège lundi soir à Lamothe-Montravel, en Dordogne. Les secours et l'Education nationale ont mis en place plusieurs cellules psychologiques, pour les familles, les témoins de l'accident et les camarades de la victime.

Le choc est immense à Lamothe-Montravel et dans les villages alentours. Une jeune fille de 12 ans est morte écrasée en fin d'après-midi ce lundi 12 septembre par le car scolaire qui la ramenait du collège de Vélines, à huit kilomètres de là. L'accident s'est produit devant la gare du village, qui sert de dépose pour les bus. Une quarantaine d'enfants ont assisté au drame, ainsi qu'une partie de la famille de la fillette.

Une première cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte dans la salle des fêtes de la commune le soir-même. Les gendarmes y ont rassemblé les enfants et les parents témoins de l'accident. Deux psychologues venus de Gironde et de Dordogne, aidés de six infirmiers volontaires, les ont pris en charge en état de choc et de détresse. La famille de la jeune fille, un couple et cinq enfants, a également été prise en charge à part par les secours.

Des cellules d'écoute au collège de Vélines et à l'école de Lamothe

Mardi matin, le collège Olympe de Gouges de Vélines va rouvrir. La jeune fille y était scolarisée, en classe de cinquième. L'Education nationale a prévu d'ouvrir une cellule d'écoute psychologique sur place, afin d'écouter et de venir en aide aux camarades de classe de la victime, et les enfants témoins de l'accident qui auront choisi de venir en cours. Dix personnes sont mobilisées, des psychologues scolaires, des infirmiers et assistantes sociales de l'Education nationale ou des médecins scolaires.

Une autre cellule d'écoute doit aussi ouvrir ce mardi matin à l'école publique communale de Lamothe-Montravel. La directrice académique de la Dordogne, Nathalie Malabre, se rendra sur place auprès des enfants mardi 13 septembre dans la matinée.