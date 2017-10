Collégiens et lycéens aux urnes pour la semaine de la démocratie scolaire

La semaine de la démocratie scolaire démarre lundi. Les collégiens et les lycéens vont élire leurs délégués de classe et leurs représentants dans les réunions d'établissement. On s'intéresse aux collégiens du Nord-Franche Comté.

Le but de la semaine de la démocratie est de préparer les collégiens et les lycéens à leur future vie de citoyen. Avant le vote, il y a d'abord la partie théorique. En cours d'Histoire-Géographie ou d'Education civique, les collégiens apprennent les modes de scrutin, les élections législatives et présidentielles.

Ensuite, il y a la partie pratique durant laquelle les élèves désignent leurs délégués aux conseils de classe et au conseil de la vie collégienne. Pour les collégiens, c'est la nouveauté cette année. Dans les quarante-deux collèges du Nord-Franche Comté, comme partout ailleurs, les collégiens auront le droit à leur conseil de la vie collégienne (CVC), comme leur aînés du lycée.

Donner la parole aux élèves

Le CVC, se réunit plusieurs fois par an. C'est une réunion avec le chef d'établissement, des représentants des élèves, des parents et des enseignants. On y parle de la vie de l'établissement : hygiène des toilettes, organisation du bal de fin d'année, de l'organisation d'actions solidaires etc..

Les élèves passent beaucoup de temps au collège. Il faut qu'il s'y sentent bien, légitimes, écoutés Aline Pfleghaar, conseillère principale d'éducation au collège de Giromagny

Pour les élections scolaires, on met les petits plats dans les grands

A Giromagny (90), les élections de délégués de classe prennent une tournure solennelle. Les élèves se réunissent en salle polyvalente. Il y a un isoloir et une belle urne. Deux élèves qui tiennent le poste d'assesseurs.

A voté ! Alice, 10 ans

Auparavant les élèves font campagne avec des affiches placardées sur le CDI. "Il faut qu'ils apprennent que dans la vraie vie, il y a des vraies règles qui encadrent le vote", explique Aline Pflaghaar.

Au collège de Giromagny, les élèves ont joué le jeu. Plus des trois quarts des collégiens ont voté pour le CVC, alors que le vote n'était pas obligatoire.