Collégiens et lycéens de Rhône-Alpes ont imaginé et créé des robots pour un challenge international

16 robots créés par des collégiens et lycéens de la région Rhône-Alpes se sont affrontés la semaine dernière à Fontaine dans l'agglomération grenobloise. Ils participaient à un challenge organisé par l'association américaine FIRST et destiné à susciter des vocations scientifiques parmi les jeunes.

Véronique Saviuc a assisté à ces affrontements passionnés entre les jeunes créateurs de robots Copier

Les robots de 45 cm sur 45 s'affrontent dans des arènes, pilotés à la manette par leurs créateurs, collégiens ou lycéens qui travaillent dessus depuis des mois. Tous sont très fiers de leurs engins construits à partir d'un kit fait de LEGOs et de MECANOs puis programmés pour respecter le cahier des charges du challenge.

Tout le monde aime jouer avec des robots (Laurent Guilloton, enseignant à l'ESISAR de Valence, une école d'ingénieurs de l'INP Grenoble)

Les robots doivent pousser ou ramasser des balles, activer des balises d'une certaine couleur, ou placer un gros ballon dans un panier en hauteur. Une façon ludique de se familiariser à l'informatique, la robotique, l'automatique mais aussi le design (les robots doivent être beaux !), au travail en groupe et à l'anglais technique (le cahier des charges du challenge FIRST).

J'ai voulu faire cette classe avec de la robotique, c'est encore mieux que ce je pensais (Arthur de l'Externat Notre-Dame à Grenoble)

Les lycéens et collégiens étaient épaulés par leurs aînés de l'INP Grenoble, une façon pour l'Ecole Polytechnique de de se faire connaître auprès du jeune public et notamment des jeunes filles, et de susciter des vocations dans l'industrie et la recherche.