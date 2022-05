Des collégiens creusois se mettent au slam pour dénoncer le non-respect des droits humains dans le monde

Ils slament pour la bonne cause ! Des élèves de 4eme du collège Benjamin Bord de Dun-le-Palestel (Creuse) se sont lancés dans un chouette projet de slam, cet art oratoire qui mêle chanson et poésie dont une des figures incontournables est Grand Corps Malade. Ils ont écrit 16 textes de slam pour dénoncer l'emprisonnement injuste et sans procès de dix personnes à travers le monde, en lien avec une campagne de l'ONG Amnesty International. Pour écrire ces slams engagés, ils ont reçu les conseils du plus creusois des chanteurs Gauvain Sers, qui a passé son enfance à Dun-le-Palestel, mais aussi du slameur Govrache.

S'éveiller aux droits humains

L'emprisonner pour cela, c'est choquant

Dans la salle de spectacle Apollo de Dun le Palestel, une vingtaine de collégiens répètent leurs textes. Inès, 13 ans, a dédié son slam à Ciham Ali : "Elle s'est faite arrêtée car elle a tenté de quitter son pays l'Erythrée. Son père y était menacé. Cela fait neuf ans que personne n'a eu de nouvelle" explique la jeune fille "C'est pas normal, elle n'a rien fait" dénonce Inès, qui a fait de nombreuses recherches avant de se lancer dans l'écriture de son slam. Enzo et Alexis, ajustent également les derniers détails. Les deux copains se sont intéressés au sort de Mohamed El Baqer, un avocat injustement emprisonné en Égypte. Ils ont tout de suite adhérer au projet :"C'est quand même pour soutenir des gens qui ne sont pas jugés. Nous en France, nous sommes libres. Nous avons des droits que eux n'ont pas" indique Enzo. De leur côté, Clélia et Mathis ont choisi d'écrire sur Panusaya, une jeune fille qui manifeste pour les droits humains et qui s'est faite emprisonnée en Thaïlande : "Elle a été libérée puis réemprisonnée avant de faire une grève de la faim pendant 38 jours" explique Clélia, 14 ans. Salomé, elle s'est penchée sur l'histoire de la journaliste chinoise Zhang Zhan, lanceuse d'alerte pendant la crise sanitaire en Chine. Elle a été arrêtée car elle a montré ce que le pouvoir chinois a voulu cacher comme les hôpitaux surchargés : "L'emprisonner pour cela, c'est choquant" juge Salomé.

ÉCOUTEZ - Le reportage de France Bleu Creuse avec les collégiens de Dun-le-Palestel Copier

Marianne Lepot est la professeure-documentaliste qui coordonne le projet. Pour elle, il permet d'éveiller ses élèves aux droits humains : "L'idée était de voir le contraste entre la déclaration universelle des droits humains et voir son application ou justement sa non application" explique-t-elle. Ses élèves ont pris conscience du non respect des droits de l'Homme dans certains coins du monde : "Ce sont des informations qu'ils croisent aux actualités, à la télévision. Mais cela reste très lointain. Donc là, rencontrer une histoire, ils peuvent la mettre en parallèle avec leur propre histoire. Cela leur permet de voir quels droits on peut défendre en France".

ECOUTEZ - "Ils mettent ces histoires en parallèle avec leur propre histoire", Marianne Lepot, professeur documentaliste Copier

Les collégiens ont également enregistré leurs 16 textes de slam. Amnesty International va ensuite tenter de les envoyer aux personnes emprisonnées. Ils se produiront lundi 23 mai dans la salle Apollo de Dun-le-Pastel en présence de bénévoles d'Amnesty International et de... Gauvain Sers ! Tous les textes seront entrecoupés d'un refrain en anglais. La performance va durer près de 20 minutes.

Le slameur Govrache est venu leur donner un coup de main

Cela donne des textes puissants

Pour une grande majorité de collégiens. Le slam est une vraie découverte. C'est le professeur d'éducation musicale qui les a initiés à cet art. "On a un peu vu en quoi cela consistait, vu quelques extraits de la pop culture, les artistes qui sont sur le devant de la scène" explique Jurgen Formentel "Certains savaient ce que c'était grâce à Grand Corps Malade. Pour les autres, ils ont découvert grâce à Govrache que nous avons vu sur scène". Pour lui, le slam se marie bien avec le thème du projet : "Dans le slam, il y a une culture de dénonciation, ça parle de choses actuelles".

Le résultat final est réussi pour le slameur Govrache, venu donner quelques conseils aux collégiens : "Je suis assez admiratif de ce qu'il s'est passé, les élèves ont été très investis avec des sujets forts. Cela donne des textes forts et assez puissants" confie le musicien. Govrache, néo-creusois depuis un an, s'est chargé de les aiguiller sur les textes mais aussi sur la façon de dire leur slam. "Mon rôle est simple. C'est de montrer aux jeunes qu'ils sont capables d'écrire des textes. J'ai d'abord expliqué qu'ils devaient travailler sur le sens, puis la forme, les rimes et le rythme. On essaie d'en faire un bloc pour qu'autour d'un sujet fort, se dégage un texte fort". Mais la difficulté intervient surtout quand les élèves doivent déclamer leur texte en public : "Quand on est adolescent, le regard de l'autre est très présent et on ne se lâche pas. Cela demande un vrai effort de leur part. Ils font cet effort et se font violence". Cette expérience a donné des idées à Govrache. Il souhaite désormais écrire un texte sur un des prisonniers, "un texte que j'intègrerai dans un spectacle ou un futur album" confie-t-il.