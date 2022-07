Colmar : des vacances studieuses et ludiques pour les enfants des quartiers

Cet été à Colmar, dans les quartiers Europe-Schweitzer et Florimont-Bel'Air, des enfants suivent un programme de révisions en lecture et mathématiques. Ils sont dans les grandes sections de maternelles et en CP-CE1. C'est un coup de pouce pour les élèves en difficulté.