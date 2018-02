Combrailles, France

La carte scolaire du 1er degré du Puy-de-Dôme est encore en discussion. Les propositions de l'inspection académique pour la rentrée 2018-2019 seront soumises au vote mercredi prochain lors du CTSD (Comité Technique Spécial Départemental). Et déjà, la liste des mesures cristallise le mécontentement de certains territoires qui perdent des postes. Selon le calcul des syndicats d'enseignants, le département pourrait perdre 29 classes pour seulement cinq ouvertures. Notamment dans les Combrailles où les parents d'élèves de Manzat et du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Charensat, Biollet et Espinasse se mobilisent pour sauver leur école. Ce vendredi 2 février, les trois écoles du RPI ont été bloquées par les parents d'élèves et les élus. Car si le RPI perd une classe c'est toute l'école qui ferme. "Et ça ce serait catastrophique pour notre territoire", affirment les trois maires du regroupement. "Nous ne sommes peut-être pas dans une zone prioritaire, mais nous avons l'impression d'être dans une zone oubliée".

Pour les élus, leur territoire compte de nombreux enfants à naître. "Il y a beaucoup de vie, ici, nous devons garder nos écoles". Pour le prouver, le maire d’Espinasse a passé une annonce sur le Boncoin.fr pour inviter les familles à s'installer et ainsi conserver l'école. Ca tombe bien, "nous avons de nombreuses offres de locations sur le territoire, gérées par l'Ophis» explique Marc Gidel. Depuis la publication de l'annonce le 26 janvier : « J’ai eu au moins 20 appels de toute la France de personnes intéressées. La balle est maintenant dans le camp du bailleur".

Les maires des trois communes du RPI, François Blanchon (Charensat), Marc Gidel (Espinasse) et André Verge (Biollet) © Radio France - Claudie HAMON

Une délégation de parents d'élèves sera reçue à l'inspection académique mardi prochain. Les élus et les parents d'élèves comptent bien rester mobilisés jusqu'à ce qu'on les entende.