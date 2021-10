Comme Thomas Pesquet les élèves de l'école primaire d'Argentré étudient le blob

Connaissez-vous le blob ? Cet être vivant n'est ni une plante ni un animal, il se rapproche plutôt du champignon et fait l'objet de nombreuses recherches. Thomas Pesquet l'étudie dans la station spatiale internationale et les élèves de l'école Jacques-Yves Cousteau à Argentré aussi !

en France 2 000 établissements du primaire au lycée travaillent sur le blob Depuis une semaine, lui, sa classe de CM1 et celle de CM2 étudient le blob. Ils font partie des 2 000 établissements retenus par le CNRS, pour observer le développement du blob dans des conditions de laboratoire.

Comme Thomas Pesquet

Les élèves et leurs professeurs réveillent des blobs. Des échantillons sont humidifiés et nourris puis placés à l'ombre dans un placard pendant plusieurs heures. "L'intérêt, c'est d'une part de travailler sur du vivant puisque le blob, c'est un être vivant et de pouvoir avoir une matière qui se prête facilement à des expérimentations en classe, explique Patrick Oger, directeur de l'école et professeur des CM2.

"Raconter à papa et maman ce que c'est qu'un blob"

"Et le deuxième intérêt, c'est qu'on fait en quelque sorte des sciences participatives puisque Thomas Pesquet, dans la station spatiale, réalise les mêmes expériences que nous. Donc, on va pouvoir comparer à terme le développement des blobs en apesanteur et celui des blobs sur Terre."

Les échantillons blobs ont été installés dans des petits boîte étanches et mis à l'abri de la lumière. © Radio France - Selma Riche

Un travail qui plaît beaucoup aux élèves. "Les enfants sont très intéressés parce que le blob, même les adultes ne connaissent pas, explique Emmanuelle Martinière, l'enseignante des CM2. C'est toujours valorisant de raconter à papa et maman ce qu'est un blob et comment on peut le trouver dans la nature et à quoi il ressemble."