Commémoration de l'abolition de l'esclavage à Aubusson : un arbre pour réconcilier les hommes

A l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, l'association Docteur Eugène Jamot d'Aubusson a convié une vingtaine de lycéens autour d'un "arbre à palabres". L'esclavage et son abolition ont été abordés par leurs professeurs d'histoire et de philosophie.

C'est un arbre pour réconcilier les hommes : l'arbre à palabres, une tradition africaine qui rassemble les membres d'un village pour évoquer un problème et parler des questions qui divisent. Son objectif : régler les conflits pour réconcilier les membres d'une communauté. Pour cette Journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, les élèves du lycée Eugène Jamot d'Aubusson ont repris cette idée à leur façon.

"Essayer de se réconcilier"

L'événement a été organisé par l'association du Docteur Eugène Jamot et préparé par deux enseignants au lycée du même nom : Romain Bonnaud, professeur d'histoire et Michel Dias, professeur de philosophie. Une vingtaine d'élèves de Terminale Littéraire se sont ainsi réunis ce mercredi matin autour d'un arbre du centre-ville pour plus d'une heure de cours, de discussion et d'échanges autour de la question de l'esclavage et de son abolition.

"La population du village se réunit autour de l'arbre à palabres pour résoudre des questions conflictuelles et toujours sous cet arbre, on essaie de se réconcilier," explique Michel Dias. "Alors nous, on s'inspire très librement de cette tradition et là, notre village, c'est le village européen."

Un arbre pour se réconcilier avec nous-même et évidemment avec les peuples que nous avons soumis à l'esclavage.

27 avril 1848

Pour une fois, les rayons du soleil ont remplacé les néons du lycée. Ici, pas de tableau noir mais un arbre au vert éclatant. Entouré par ses élèves, Michel Dias a remonté le temps, d'Aristote à Jules Ferry en passant par Montesquieu. Tous ont lu des textes, posés des questions et même joué une mini-pièce de théâtre : la reconstitution du discours de Jules Ferry devant les députés, le 28 juillet 1885.

Quarante ans plus tôt, un certain Victor Schoelcher, sous-secrétaire d'État à la Marine, rédigeait le décret d'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. "Mais le processus a été long et difficile," rappelle le collègue d'histoire-géo Romain Bonnaud.

"Réfléchir autrement"

Un cours au soleil, en pleine rue, sous un arbre : visiblement, le principe plaît aux futurs bacheliers. A l'image de Clara et Lila, élèves de 17 ans : "j'adore le fait qu'on en parle à l'extérieur et qu'on convie tout le monde à le faire"

On en profite pour réfléchir autrement et se mettant en cercle et en débattant autour de l'arbre.

L'esclavage et son abolition résonnent encore aujourd'hui dans l'esprit de Lila : "maintenant on parle d'esclavage moderne : il n'a pas la même forme évidemment, mais il a peut-être le même fond. C'est important d'en parler, histoire de l'abolir lui aussi."

Juste derrière les lycéens, Jacques est resté debout pendant une heure. L'homme est un passant curieux, presque surpris.

Franchement, je suis épaté de voir que ces jeunes s’investissent philosophiquement. Ils se questionnent sur la société, et on le sait, cette société est difficile aujourd'hui : rien n'est acquis, il y a toujours des remises en cause et des choses à vaincre.

Après l'arbre à palabre, place aux commémorations. Le maire d'Aubusson Michel Moine a prononcé un discours et rappelé la mémoire d'Aimé Césaire. Une gerbe a été déposée et la Marseillaise a retenti. Avant de retourner au lycée, les élèves ont symboliquement coupé une chaîne en deux. Sur la place de la Libération.

Le reportage de France Bleu à Aubusson :