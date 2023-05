Commémoration du 8 mai 1945 : ces sarthois passionnés d'histoire reconstituent un camp de soldats

Ces passionnés d'histoire membres de l'association Les Garands de la mémoire ont reconstitué un camp de soldats, à l'occasion du week-end du 8 mai, pour rendre hommage aux combattants de la seconde guerre mondiale. Une autre façon de faire vivre le devoir de mémoire. Ils participeront aux cérémonies de mémoire du 8 mai à Saint-Rigomer-des-Bois.

ⓘ Publicité

loading

Une quête d'authenticité

Pour la plupart des 25 membres de l'association, devenir reconstitueur a été la prolongation d'une passion pour l'histoire. C'est d'abord à travers les livres qu'ils ont découvert leur intérêt pour l'histoire mais la passion n'était pas assouvie dans les pages des manuels. Alors, par des rencontres et de la curiosité, ils en sont arrivés à devenir reconstitueur, une personne qui reconstitue l'histoire, en évènements et en costumes (ou ici, en uniforme).

Ils se sont alors mis en quête de vêtements et d'accessoires, d'origine ou de copie exacte, pour pouvoir vivre la passion et comprendre de façon plus intime la vie des soldats.

Jade, en uniforme de rochambelle, les infirmières de la seconde guerre mondiale. © Radio France - Milena Aellig

Jade a 16 ans, elle passe beaucoup de temps à lire des livres et se documenter pour pouvoir être le plus précise dans ses vêtements et son équipement. Elle a choisi l'uniforme des rochambelles, les infirmières de la seconde division blindée. Elle a commencé la reconstitution historique il y a deux ans : "j'ai toujours eu cette passion de l'histoire, mais je cherchais quelque chose de plus. La reconstitution, ça me permet vraiment de me plonger et de représenter le devoir de mémoire, de montrer aux gens. Parce que je pense que les gens ne sont pas forcément toujours attirés par les livres ou regarder des documentaires. Et donc là, la reconstitution, ça permet de voir en vrai ce que c'était. Notamment pour les plus jeunes. Je pense que c'est toujours plus sympa de voir ce que c'est en vrai. Après voilà, avec des panneaux ou même nous qui racontons ça, ça revient un peu au même que les livres parce qu'on est très passionnés et on sait beaucoup de choses. On leur transmet."

Elle a aussi créé une page instagram pour poster et partager sa passion. Elle trouve aussi sur ce réseau social beaucoup d'aide, de conseils et d'inspiration.

Un camp plus vrai que nature

Sur la pelouse devant la salle des fêtes, des tentes sont plantées, certaines toutes petites, ce sont les tentes de soltats, d'autres plus spacieuses, ce sont les tentes des officiers ou les lieux de vie comme la cuisine ou la cantine. Rien n'est laissé au hasard : les boites de conserve, les instruments de chirurgie, tout est d'époque ou alors ce sont de belles copies.

Le président de l'association, Alexandre Canada Bueno prépare même le dessert du "régiment" dans un four qui date de la seconde guerre mondiale : "Le système, c'est simple, c'est un lance flammes et on met dans une bonbonne de l'essence, dans l'autre de l'air. On pompe et on met une allumette et ça allume la flamme. Sauf que la moindre fuite d'essence peut vite se transformer en barbecue", plaisante-t-il. Malgré tout, le seul accessoire moderne, reste l'extincteur!

Alexandre Canada Bueno (à gauche), le président de l'association, devant le four de 1940. © Radio France - Milena Aellig

Mais il a appris à dompter ce four lance-flamme et le gateau au yaourt se présente bien. Au niveau des menus, on essaye toujours de respecter une cohérence historique... Et on est loin de ne manger que du boeuf bourguignon, aujourd'hui au menu : tajine et chili con carne ! Des plats qui représentent aussi les origines ethniques des soldats du deuxième régiment blindé, celui représenté dans ce camp historique.

Un gateau au yaourt cuit dans le four 1940. © Radio France - Milena Aellig

Un choix d'authenticité pour permettre aussi au public de partager leur passion et de rendre l'expérience plus intéressante, plus vraie, pour les encourager à vivre l'histoire au delà des livres et des documentaires : "Ici, ils peuvent toucher le matériel. Ils peuvent monter dans les véhicules. Ils peuvent voir comment les soldats vivaient à l'époque. Et c'est beaucoup plus attractif."

Une belle communauté

Ce qui réunit aussi ces 25 membre de l'association, c'est une passion pour l'anecdote historique. Elle règne en maître sur le camp. Chaque objet, chaque vêtement peut en être le prétexte, comme Geoffrey, qui porte une uniforme de marin, avec un béret à pompom rouge : " Le but du jeu, c'était que les jeunes femmes arrivent à toucher le pompon sans que le marin s'en rende compte. Ça lui a apporté du bonheur pour l'année. Mais si le marin se rendait compte, elle devait l'embrasser."

Geoffrey avec son béret marin, devant une tente de soldat. © Radio France - Milena Aellig

Cet amour du détail, de la petite histoire dans la grande histoire, c'est ça qui a poussé Alexandre, 22 ans, dit "Le Moineau" a sauter le pas et devenir reconstitueur : "j'adorais l'histoire, mais à l'école je m'ennuyais avec les livres et la façon de parler d'histoire... Et avec nos proches, on peut vite devenir barbant quand on rentre trop dans les détails historiques. Là, on est entre nous, on échange plein de trucs. C'est que la bonne ambiance, ça prend un truc sympa et toujours prêt à se donner un coup de main aussi."

Un esprit de camaraderie qui se retrouve aussi dans la fête, le soir, au coin des réchauds, avec du calva maison, et la musique du phonographe de Gaël qui vient égayer la nuit qu'ils passeront sous les tentes.