Comment détecter le harcèlement scolaire ? Les conseils de notre expert, le responsable d’Adoenia

Le harcèlement touche près d’un élève sur dix. Le suicide de Dynah à Mulhouse en octobre dernier en est la preuve. Il y a en plus cette année un mouvement #anti2010, un vaste appel lancé sur les réseaux sociaux à dénigrer les enfants nés en 2010, qui sont rentrés en sixième. Le Pays Basque n’échappe pas à ce fléau. Comment détecter une situation de harcèlement scolaire ? Comment aider son enfant qui en souffre ? Cédric Sempéré, responsable d'Adoenia, la Maison des Ados du Pays Basque nous donne ses conseils.

Les signes qui ne trompent pas

Il est très difficile de détecter un cas de harcèlement scolaire, notamment quand le jeune n’en parle pas. "Dans le harcèlement, il y a une notion de répétition, d’intensité", explique Cédric Sempéré. "On dit ‘scolaire’ parce que cela se passe souvent à l’école mais cela peut se produire en dehors comme au sport, dans le bus ou même dans la rue", poursuit-il. Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont des amplificateurs. Jour et nuit, le harcèlement ne s’arrête jamais. Il y a cependant des signes qui doivent nous alerter : un changement brutal de comportement, un effondrement des notes, une agressivité soudaine. "S’il y a un changement de comportement par rapport à une situation habituelle, il faut s’alerter et consulter", précise le responsable d’Adoenia.

On a beaucoup de jeunes qui nous disent : j’en ai parlé mais les adultes n’ont rien fait !

Les parents ainsi que les adultes qui entourent les enfants (professeurs, entraineurs, grands-parents, etc.) ont un rôle important à jouer pour prévenir ces situations et surtout pour réagir lorsqu’un élève est en souffrance. "On a beaucoup de jeunes qui nous disent : ‘j’en ai parlé mais les adultes n’ont rien fait !'", déplore Cédric Sempéré, sans jeter la pierre aux adultes en questions puisqu’il faut être préparé à entendre ce genre de chose. "Il faut changer notre posture d’écoute", poursuit le responsable de la Maison des Ados du Pays basque, "se renseigner pour savoir comment utiliser les dispositifs qui existent sur le territoire".

Les annonces d’Emmanuel Macron concernant le harcèlement scolaire

A l’occasion de la journée de mobilisation contre le harcèlement scolaire ce jeudi 18 novembre, le Président de la République a annoncé une batterie de mesures : une application en plus du numéro d’urgence pour signaler les faits, la multiplication des points d’écoute, l’installation par défaut du contrôle parental ainsi que la création d’une certification numérique pour les élèves de sixième. Toutes ces mesures sont de « bons éléments » estime Cédric Sempéré. "C’est une première étape. Importante mais c’est un travail de fond." Le responsable d’Adoenia pense notamment au manque de moyens souligné par la défenseure des droits et notamment le manque de psychiatres et de pédopsychiatres au Pays Basque. "Nous n’avons pas vocation à faire du suivi", poursuit Cédric Sempéré. "On est là pour évaluer la situation et orienter. Et quand on a besoin d’orienter, les dispositifs sont saturés, que ce soit en milieu institutionnel ou libéral."

Cédric Sampéré, le responsable d'Adoenia, la maison des ados à Bayonne © Radio France - Andde Irosbehere

Retrouvez ICI l’intégralité de l’interview de Cédric Sempéré, invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi 18 novembre à l’occasion de la journée de mobilisation contre le harcèlement scolaire.