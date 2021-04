Comment les enseignants s'adaptent-ils au retour des cours à distance ?

Écoles, collèges et lycées ferment pour une première semaine d'enseignement à distance ce vendredi 2 avril, avant deux semaines de vacances partout en France toutes zones confondues, et une nouvelle semaine de cours virtuels dans les collèges et lycées.

C’est ce vendredi le dernier jour de classe. Dès lundi les cours se feront à distance, avant deux semaines de vacances toutes zones confondues. C'était l'une des principales décisions d’Emmanuel Macron annoncées mercredi 31 mars.

Pour Bruno Porret, professeur de lettres modernes au collège Marcellin Berthelot en Seine-Saint-Denis, c'est le retour des cours en vidéo. Il en prépare une pour chacune de ses classes, puis les publie sur You Tube, pour ses collégiens : " J'écris à mes élèves le matin, je leur envoie le lien vers cette vidéo et ils peuvent la regarder quand ils le veulent. Par exemple, s'il y a un seul ordinateur dans la famille, pour trois enfants et des parents en télétravail, ça permet à l'élève de lancer la vidéo au moment où il peut utiliser le matériel informatique."

Au-delà de la transmission de connaissances, ces leçons virtuelles sont aussi un moyen pour le professeur de maintenir le lien important qui attache les collégiens à la vie scolaire, explique Bruno Porret : "On va essayer de sortir un tout petit peu du rôle qu'on a d'habitude, et peut-être parfois de prendre le temps d'écouter les élèves. Je me suis aperçu notamment que quand on organise des cours en visio, ils venaient essentiellement pour prendre le cours, mais aussi pour retrouver un lien social, qu'on avait un petit peu perdu."

Le professeur de lettres modernes se doute bien que cette fois-ci, le rapport des élèves à l'enseignement à distance sera différent : "On va perdre quelque chose qui était une force l'année dernière, à savoir la nouveauté. Quand ils n'en ont jamais eu, les cours en visio intéressent les élèves, ça les rend curieux, c'est presque plus amusant qu'un vrai cours." Bruno Porret espère en tous cas que cette période d'école à la maison sera plus courte qu'au printemps 2020, pour éviter le décrochage des élèves les plus en difficulté, comme cela avait pu être le cas lors du premier confinement.

D'autres enseignants sont plus réticents face à la mise en place précipitée des cours à distance. Raphaël est lui aussi professeur de collège en Seine-Saint-Denis, en histoire-géographie : "Il va falloir recontacter tous les élèves et les parents d'élèves dans l'urgence, sachant que certains élèves ne sont déjà plus dans l'établissement en raison du Covid-19." Raphaël explique qu'entre le manque d'équipement informatique dans les familles, et le manque de préparation des professeurs par le ministère de l’Éducation nationale en terme de formation notamment, c'est souvent le système D qui l'emporte : "On est contraint de faire des polycopiés et de les distribuer. Les enseignants n'ont pas tous le matériel adéquat, et la seule mesure prise a été une prime informatique ridicule de 150 euros. Toute personne qui connaît un peu le prix de ce genre d'équipements sait que 150 euros ne suffisent pas."