Comment faire face au harcèlement scolaire ?

Elodie Harté, hypno-thérapeute et spécialiste en accompagnement familial était l’invitée de Nicolas Fauveau dans « A votre service » sur France Bleu Gironde.

ⓘ Publicité

loading

« Votre enfant panique à l’idée d’aller à l’école, ses résultats scolaires sont en chute libre et a tendance à s’isoler et à se replier sur soi » ? Agressivité, colère, angoisses et ventre noué, autant de signes qu’il ne faut pas prendre à la légère insiste Elodie Harté, experte en hypnose et en thérapies familiales . Le harcèlement scolaire va réveiller des blessures chez l’ado : la honte la peur et le rejet. En France, les chiffres révèlent que 800 000 à un million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit entre 6 à 10 % d'entre eux. Des violences perdurent bien souvent en dehors des établissements scolaires en raison du développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) qui font des ravages.

Les solutions existent

Pour s’en sortir, une règle d'or : oser en parler ! Se confier à un proche (parents, amis, adultes du collège…). En cas de violences graves il est également possible de porter plainte, si possible accompagné(e) de ses parents. Le gouvernement a également mis en place un numéro, le 3020, une plateforme d'écoute téléphonique gratuite pour témoigner et dire « non au harcèlement ». Pour sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes de harcèlement dans le milieu scolaire, la Journée nationale de lutte contre le harcèlement est organisée chaque année au mois de novembre. Cette journée est l'occasion de rappeler combien la lutte contre le harcèlement est une priorité. Elle aura lieu le jeudi 9 novembre prochain, pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de la priorité donnée au bien-être.

« Il ne faut pas s’isoler, apprendre à gérer ses émotions et ses peurs, et pour les parents instaurer un climat de confiance à la maison et surtout, ne pas minimiser la parole de l’enfant », conseille Elodie Harté. Ne pas laisser la victime seule avec ses souffrances et la rassurer. Pour prouver les faits, notez la date, l'heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, les réactions de votre enfant face à cette situation. Gardez aussi les preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (captures d'écran agressives ou injurieuses…). Si besoin, faites-vous aider par un délégué des parents d’élèves ou par un membre du corps enseignant.

Des sanctions pénales

Depuis le 3 mars 2022, une loi vise à combattre le harcèlement scolaire, et améliore le droit à une scolarité paisible. Le harcèlement, s’il est avéré, peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Enfin, Un élève harceleur pourra, comme cela avait été annoncé en avril, être transféré d’office dans un autre d’établissement, y compris sans l’aval de ses parents, selon un décret officiel paru au mois d’août 2023. Il est également prévu que l’élève victime bénéficie d’un « suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours pour se reconstruire.