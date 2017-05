Comment gérer son stress avant le bac, un atelier pour les lycéens à la médiathèque de Vienne

Nouveauté en mai et juin à la médiathèque de Vienne : les lycéens de première et terminale peuvent bénéficier certains jours d'aides à la révision dans plusieurs matières, mais aussi de moments de détente, et même d’un atelier de gestion du stress.

Le personnel de la médiathèque Le Trente, de Vienne, avait remarqué qu'à l'approche des épreuves du bac, de nombreux jeunes venaient réviser. D'où l'idée de leur proposer un dispositif spécial, baptisé "bosse ton bac à la bib". En lien avec le Bureau d'information jeunesse, les lycéens de première et terminale peuvent profiter d'aides à la révision dans certaines matières. Un aspect ludique n’a pas été oublié avec des moments de détente, comme des jeux-vidéo. La première soirée avait lieu hier soir, mercredi 3 mai, avec au programme un ciné-débat, des révisions d'anglais et d'italien, mais aussi un atelier de gestion du stress.

Chasser les idées négatives

Dans la pénombre d'une salle à l'ambiance feutrée, utilisée d’ordinaire pour conter des histoires aux tout-petits, la sophrologue Anne Carine Cepa-Chrisment lance un exercice suivi par Claire et Sanna, deux lycéennes désireuses de ne pas se laisser déborder par leurs émotions au moment du bac. Installées sur des chaises, les yeux fermés, elles se laissent guider par la voix de la sophrologue, pour chasser les idées négatives et se détendre totalement. Claire est stupéfaite du résultat : « je suis vraiment très détendue. Quand vous avez dit qu’on devait sentir les épaules et le reste du corps complètement lourds, c’est vraiment ça que j’ai ressenti, et après cela, une sensation d’envol et de légèreté très profonde ».

L’exercice suivant est plus dynamique. Il se pratique débout, et il est particulièrement indiqué si le stress se manifeste physiquement, mal au ventre, gorge nouée. Anne Carine Cepa-Chrisment montre la marche à suivre : « j’inspire, je serre le poing, et en même temps, je vais mettre vraiment tout le stress dans mon poing serré très fort. Puis je vais faire des mouvements de rotation du bras, en rétention d’air. Et quand je n’arrive plus à retenir l’air, je ramène le poing à hauteur d’épaule, je vais souffler, et au même moment je donne un coup de poing devant moi, et je libère tout le stress ».

"On se sent plus détendues"

Dans le troisième et dernier exercice, les lycéennes sont invitées à imaginer tout le processus qui les attend, les révisions, les épreuves. « c’est ce qu’on appelle la futurisation, ça permet au cerveau de s’adapter à une situation stressante, et quand il a l’impression de l’avoir déjà vécue, il stresse moins ».

Les deux lycéennes repartent avec les exercices enregistrés sur une clé USB. Elles devront s'adonner à une séance chaque jour, trois semaines avant les épreuves. Sanna est confiante : « On se sent plus détendues. Quand on sent que les épreuves arrivent, on a un coup de stress. Avec les séances qu’elle nous a transmises et qu’on peut effectuer à la maison, j’espère que ça se passera mieux. »

Un nouvel atelier de gestion du stress sera proposé à la médiathèque de Vienne le 17 mai de 18 h 30 à 20 h. Une semaine de révision intensive sera organisée du mardi 6 au samedi 10 juin, avec un accueil café. Retrouvez tout le programme sur le site www.letrente.fr