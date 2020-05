Déconfinement : comment la rentrée scolaire va se passer à Cherbourg-en-Cotentin à partir du 14 mai

Les 43 écoles de Cherbourg-en-Cotentin vont rouvrir progressivement à partir du jeudi 14 mai. Les classes seront limitées à 15 élèves en élémentaire et à 10 en maternelle pour faire respecter les gestes barrières. Pour cela, la municipalité les a divisé en deux groupes et a échelonné la rentrée.

Ces groupes seront décidés par les enseignants en tenant compte des fratries. Le premier groupe ira à l'école les lundis, mardis et un mercredi matin sur deux. Le deuxième groupe, les jeudis, vendredis et un mercredi matin sur deux. Le calendrier sera le suivant:

Grandes sections, CP et CM2 : le jeudi 14 mai pour le groupe 2 et le lundi 18 mai pour le groupe 1

le jeudi 14 mai pour le groupe 2 et le lundi 18 mai pour le groupe 1 CE1 : la semaine du 18 mai

: la semaine du 18 mai CE2 et CM1 : la semaine du 25 mai

: la semaine du 25 mai Petites et moyennes sections : à partir du mardi 3 juin

Les élèves dans des établissements REP+ seront de leurs côtés en présentiel tous les jours de la semaine, un accueil favorisé par le dispositif des classes dédoublées déjà limitées à 15 élèves.

"Se donner le temps"

"On a voulu se donner le temps pour adapter cette organisation si besoin et assurer la sécurité de tous qui est une condition siné qua non à la réouverture", explique le maire de Cherbourg, Benoit Arrivé. Le maire adjoint, Dominique Hébert abonde : "il faut voir comment ça se passe avant de mettre l'accent sur les plus petits."

Pour "construire un cadre pour l'accueil équitable pour toutes les écoles", leurs horaires seront les mêmes partout : 8h45-11h45 et 13h45-16h. L'arrivée le matin ainsi que les récréations pourront être échelonnée afin d'éviter les contacts.

Périscolaire et cantine

L'accueil en périscolaire sera possible aux horaires habituels, il suffit de s'inscrire auprès du service éducation de la ville. Un accès prioritaire sera maintenu pour les enfants des professions jugées essentielles comme le personnel soignant ou les forces de l'ordre pour leur permettre d'exercer. Il sera étendu aux enseignants et aux agents de la collectivité.

La restauration collective sera assurée, dans les cantines pour les élèves pouvant s'y rendre à pieds ou directement dans les classes pour ceux ayant l'habitude de s'y rendre en bus.

Gestes barrières

Les premiers jours de cours seront dédiés à l'apprentissage des gestes barrières. Les élèves se laveront les mains à leur arrivée et plusieurs fois par jours. Un fléchage sera mis en place et les salles ont été aménagées pour respecter les distances nécessaires.

Les écoles seront désinfectées quotidiennement et plusieurs fois par jour pour les zones les plus touchées comme les interrupteurs, les claviers ou les lavabos.

Tout élève présentant des symptômes du coronavirus sera isolé, mais il va aussi de la responsabilité des parents. Ils sont invités à prendre la température de leur enfant tous les matins.

Le port du masque sera obligatoire pour les personnes intervenant dans les écoles, il sera aussi possible pour les élèves en élémentaire si les parents le souhaitent. En revanche, les masques seront proscrits pour les enfants en maternelles, car la possibilité qu'ils le touchent ne fait qu’accroître le risque de contamination.

Présentiel et cours à distance

Durant la demi-semaine où les élèves ne sont pas accueillis en présentiel, ils recevront des devoirs à réaliser chez eux. "Il n'est pas question de doubler la charge de travail des enseignants", affirme Nathalie Vilacèque, la directrice académique dans la Manche. "Ce sera dans la continuité pédagogique des cours en présentiel, un document leur a déjà été transmis avec un répertoire des possibles."

Selon elle, 6% des professeurs manchois ne pourront pas reprendre l'école, soit car ils sont à risque ou ont des difficultés pour garder leurs enfants. Ils pourront éventuellement assurer les cours à distance pour les élèves dont les parents ne souhaitent pas les faire revenir en classe. "L'organisation sera bien entendu très différente d'une école à l'autre selon les situations."

Dans la Manche, 36% des élèves reprendront les cours dés la semaine prochaine. Selon la direction académique, quatre communes ont décidé de reporter leur rentrée au 18 mai : Juvigny, Grandparigny, Brécey et Geffosses.

"Un retour en arrière est possible"

"On fera le bilan de ce dispositif d'ici quelques semaines, et s'il le faut, nous reviendrons peut-être en arrière", explique Benoit Arrivé. La version définitive du protocole sanitaire pour les écoles n'a été transmis que le 4 mai aux collectivités selon Dominique Hébert : "c'est un délai très court, si certaines écoles ne parviennent pas à le faire respecter, leur rentrée sera repoussée."

La municipalité aura besoin de moyens humains supplémentaires pour le périscolaire et l'entretien des écoles, notamment en juin. "Ce retour à l'école est important, car il nous permet de tester et adapter cette organisation qui sera sûrement maintenue pour la rentrée de septembre", résume le maire de Cherbourg.