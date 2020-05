Comment les écoles de Quimper se préparent à la réouverture ?

La ville de Quimper se prépare à une seconde rentrée scolaire. Après plus d'un mois et demi de fermeture, en raison de la crise du coronavirus, les écoles de la Préfecture du Finistère rouvriront progressivement entre le jeudi 14 et le lundi 18 mai, selon les niveaux ou les installations.

Selon un sondage réalisé par les services municipaux, 57 % des familles quimpéroises envisagent un retour à l'école de leur enfant. Cela représente 1.500 élèves.

De la garderie le soir mais pas le matin

Dans un communiqué, publié ce jeudi matin, la ville de Quimper détaille les conditions de la réouverture, adoptée lundi, lors d'un bureau municipal.

Les garderies du matin suspendues . Ce service ne peut être assuré "au regard des moyens existants en cette période de crise" selon le communiqué.

. Ce service ne peut être assuré "au regard des moyens existants en cette période de crise" selon le communiqué. Des accueils échelonnés . L'accueil aura lieu entre 8 heures 20 et 9 heures, selon la configuration de l'école et le nombre de classe. La mairie renvoit vers les établissements pour la communication des horaires.

. L'accueil aura lieu entre 8 heures 20 et 9 heures, selon la configuration de l'école et le nombre de classe. La mairie renvoit vers les établissements pour la communication des horaires. Les cantines au cas par cas . Les repas seront servis en restaurant scolaire si les règles de distanciation sociales le permettent, sinon ils seront pris en classe. Le service commun de restauration livrera des barquettes individuelles froides.

. Les repas seront servis en restaurant scolaire si les règles de distanciation sociales le permettent, sinon ils seront pris en classe. Le service commun de restauration livrera des barquettes individuelles froides. Les garderies du soir maintenues. Elles auront lieu en classe pour ne pas mélanger les groupes d'enfants. La durée de l'accueil "devra être raccourcie" pour faciliter l'entretien et la désinfection des salles.

Des enfants de familles prioritaires peut-être accueillis quatre jours

Dans son communiqué, la mairie rajoute que l'accueil de toutes les classes sera assuré le lundi 18 mai au plus tard, "à l’exclusion des élèves de petite section et moyenne section qui ne pourront pas être accueillis au regard de la difficulté à leur faire appliquer les règles de distanciation sociale. Les enfants seront répartis sur la base de classes dédoublées si nécessaire (2 jours - 2 jours). L’accueil des enfants est limité à 15 maximum en école élémentaire et 10 en école maternelle. En cas de dédoublement des classes, les familles identifiées comme prioritaires pourraient intégrer l’école sur les 4 jours de la semaine scolaire, soit en étude, soit en classe, selon les possibilités."