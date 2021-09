Comment les élèves de Corrèze et de Haute-Vienne sont-ils protégés du covid dans les classes ?

Il est fortement recommandé aux établissements scolaires de bien aérer les salles de classes et les cantines. Voire de s'équiper de détecteurs de CO2 ou mieux de purificateurs d'air. Voici les solutions choisies dans les écoles, collèges et lycées de Corrèze et de Haute-Vienne.

Un purificateur d'air est la solution la plus chère : entre 2 et 5000 euros

Aération des salles, détecteur de CO2 ou même purificateur d'air. C'est le choix qui s'offre aux établissements scolaires pour limiter les risques de contamination au covid dans les classes et cantines. Aux collectivités d'adopter la formule qu'elles souhaitent. Le coût évidemment pèse lourd dans leur choix. Mises à part quelques aides au cas par cas des rectorats les investissements sont à leur charge.

Des purificateurs très chers

Et un purificateur d'air c'est entre 2 et 5000 euros. Le département de la Corrèze par exemple a fait le calcul : il lui en coûterait entre 4 à 7 millions d'euros pour équiper ses 25 collèges. Soit l'équivalent de deux années d'investissement dans les collèges. Les lycées surtout devraient avoir des purificateurs. Et encore pas tous. La Région Nouvelle-Aquitaine en a commandés 100 pour ses 400 établissements. Difficile d'aller plus loin. Elle va du coup investir dans des détecteurs de Co2. Une centaine sont déjà commandés dont 20 pour le Limousin.

Un bon coup d'air dans des grandes salles de classe

Un choix fait depuis l'an dernier par le Conseil départemental de la Haute-Vienne. D'abord un pour chaque cantine. Il en a achetés ensuite 200 qui ont été distribués aux 34 collèges. Un investissement tout de même de près de 27 000 euros. En Corrèze en revanche on en reste à la méthode de l'aération des salles. C'est elle qui est réellement préconisée. Et que de fait la plupart des collectivités adoptent. Exemple à Tulle : "On a des locaux qui sont vastes, explique Bernard Combes, le maire. Avec des effectifs relativement limités. Nous sommes à 20 ou 21 élèves par classe. Donc les risques sont beaucoup moins importants".