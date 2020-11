Comment les lycées héraultais adaptent leurs cours au protocole sanitaire renforcé

Les syndicats du secondaire et du primaire appellent à une "grève sanitaire" ce mardi 10 novembre pour dénoncer les mesures insuffisantes mises en place dans les établissements pour faire face à la pandémie de Covid-19. Le Snes-FSU demandait pour les lycées "le passage à des demi-groupes". Revendication entendue par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer qui a officiellement annoncé jeudi dernier que le protocole sanitaire allait être renforcé. Il autorise le retour partiel à l’enseignement à distance. A chaque lycée de définir sa nouvelle organisation.

Dédoubler

Dans l'Hérault, la plupart des établissements ont choisi de dédoubler leurs classes : une moitié vient la semaine A, l'autre la semaine B. Les élèves qui restent chez eux suivent des cours à distance avec quelques heures de classe virtuelle et des devoirs à faire. Mais c'est loin d'être la seule réponse.

"La rentrée scolaire s'est organisée au ministère et au rectorat comme si de rien n'était. Sans anticiper ni l'organisation, ni le recrutement. On reste avec des classes à 35, sans aucune marge de manoeuvre". Christine Saint-Joinis, prof de lettres

Parmi les autres options : couper la semaine en deux, comme au lycée Jean Monnet à Montpellier. Un groupe lundi mardi mercredi, l'autre jeudi vendredi. Certains ont choisi de fonctionner plutôt par niveaux. C'est le cas de Joffre à Montpellier : une semaine avec les secondes et les terminales, une semaine pour les premières et classes prépa. "Cela permet de réduire le nombre d'élèves à la cantine, dans les couloirs et la cour. Mais pas dans les classes où l'on reste à 35, 36, 37 élèves", regrette Christine Saint-Joinis, prof de lettres. Ce n'était d'ailleurs pas la solution défendue par l'assemblée générale des enseignants. "On aurait préféré des demi-groupes, mais ce n'était pas possible". Avec le jeu des options multiples et des spécialités, le dédoublement était trop compliqué.

Inégalité de préparation ?

Certains en revanche ont trouvé le moyen de maintenir leurs élèves au lycée. A Louis Feuillade à Lunel, pas d'enseignement à distance mais chaque classe a une salle attitrée, ce qui limite les déplacements. A Lodève les classes sont dédoublées, sauf les terminales qui auront cours normalement, afin de préparer le bac. C'est un point qui inquiète les syndicats : il soulève un problème d'égalité entre les élèves qui se préparent à l'examen du bac ou aux concours des grandes écoles.

"Personne n'a voulu cette crise sanitaire, et pourtant nous sommes dans une organisation contrainte par cette crise, répond la rectrice Sophie Béjean. Evidemment c'est mieux d'être présent en classe. En revanche on ne peut pas dire qu'il y ait une rupture d'égalité, parce qu'il y a un minimum de 50% d'enseignement en présentiel et que c'est la garantie de la continuité des apprentissages." Chaque établissement aura une cellule chargée d'évaluer la "continuité pédagogique", autrement dit la qualité de l'enseignement à distance pour éviter toute forme de décrochage.

A ce jour, la moitié des lycées de l'académie ont présenté leur plan de réorganisation au rectorat, qui le valide en général dès lors qu'au moins 50% des cours soient assurés en présentiel.

Et les collèges ?

Pourquoi alors, ne pas étendre ce dédoublement aux collèges ? "Les problématiques sont très différentes, oppose Sophie Béjean. Dans un collège, on peut limiter le brassage plus facilement parce qu'il n' y a pas d'enseignement optionnel ou de spécialités. Avoir une salle pour une classe c'est possible, parce que ce sont les professeurs qui se déplacent. Je l'ai vu sur le terrain, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Le protocole sanitaire est déjà renforcé par rapport aux vacances de la Toussaint, parce que le nettoyage et l'aération des locaux sont plus fréquents. On limite le brassage le temps de la restauration scolaire en faisant déjeuner les enfants classe par classe, ou niveau par niveau."

Le rectorat assure que les gestes barrière, l'aération, la limitation des déplacements sont des mesures efficaces pour contenir le virus. "Les chiffres en attestent", selon la rectrice. En l'occurrence, "les chiffres du nombre de cas par rapport au personnel global. La semaine dernière nous avions 0.056% des personnels cas positif. Soit 56 pour 100.000, c'est très en dessous des taux d'incidence de la population globale".

