Comment préparer le retour à l'école : les conseils d'une psychologue scolaire

Deux mois de classe à la maison. Deux mois de vie quotidienne un peu bouleversée après une brusque séparation d'avec les copains et les maîtres et maîtresses. Deux mois de confinement, sans sortie ou presque de la maison, avec des informations inquiétantes délivrées tant par les médias que les parents. Et puis soudain, le retour à l'école. De quoi angoisser les plus jeunes !

"Il faut avant tout prendre le temps d'expliquer, quelle que soit la situation, insiste Emelyne Roy, psychologue scolaire à Châteauroux. Si votre enfant retourne à l'école, il faut commencer à le préparer, à lui dire que ce ne sera pas exactement la même école qu'avant, lui dire que les adultes auront des masques, qu'il va y avoir des gestes barrières à appliquer, que tous les copains ne seront pas là..."

Mettre des mots. Encourager votre enfant à vous parler de ses inquiétudes et le rassurer en insistant sur le fait que les adultes font au mieux pour sa santé et sa sécurité. Ce sont quelques unes des pistes évoquées par Emelyne Roy qui recommande d'observer avec vigilance les attitudes de son enfant : "Cela peut être difficile pour lui de se dire qu'après deux mois où on lui a dit de ne pas sortir parce qu'il y avait un virus, il doit maintenant aller en classe... Il faut surveiller tout changement de comportement : cela peut être des troubles du sommeil, une irritabilité, des maux de ventre ou de tête... et surtout, en parler avec les enseignants."

En classe, les enseignants auront aussi à revenir longuement sur l'épisode du confinement : "Il faudra aussi des temps de dialogue en classe, expliquer aux enfants pourquoi ils sont là, pourquoi certains sont absents. Il faudra les inviter à parler de la manière dont ils ont vécu le confinement... " prévient Emelyne Roy.

Rassurer aussi ceux qui restent à la maison

Pour les parents qui garderont les enfants à la maison, Emelyne préconise la aussi le dialogue : "On peut dire aux enfants que les adultes font au mieux et bien dire ce qui a motivé sa décision". Surtout, elle insiste sur la nécessité à conserver un lien avec les copains, même à distance. "C'est très important de leur permettre de s'appeler, de s'envoyer des vidéos. Même en maternelle ! Les enfants ont besoin de contacts sociaux !"

Dans l'Indre, 14 psychologues scolaires interviennent auprès des classes de primaire et maternelles et 16 auprès des collégiens et lycéens.