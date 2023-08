Comment rénove-t-on un lycée en 2023 ? Exemple à Douarnenez

C'est une rentrée à l'ombre des grues et au bruit des tractopelles qui se profile pour certains élèves bretons. Les chantiers de rénovation sont parfois discrets, parfois d'ampleur, comme cela va être le cas au collège-lycée Jean-Marie Le Bris de Douarnenez. En ces derniers jours qui précèdent la rentrée des 900 élèves, c'est encore calme. Après la rentrée, va débuter la déconstruction d'un des deux bâtiments de la cité scolaire (celui du lycée).

Un énorme bloc de béton et de courants d'air rasé

C'est un bloc de béton massif des années 60 qui va disparaître. Pour le moment, il ressemble à un long paquebot grisâtre, qui darde ses dizaines de fenêtres sur un triste terrain de sport bitumé. Disparition progressive. Il va être déconstruit. "Une partie de l'espace n'était pas occupée, il est temps qu'on passe à autre chose, au niveau du confort sonore, phonique, d'isolation thermique, on était juste à la limite d'une température tolérable dans les classes", constate le proviseur, Christian Duplessier.

Il était temps, avant d'avoir des premiers dommages dans la structure métallique et alors que la construction contient de l'amiante.

Les élèves et le personnel s'apprêtent donc à passer deux années scolaires au rythme des travaux, mais ça aurait pu être plus compliqué encore, puisqu'il n'est pas question de déménager en cours d'année. Ils changeront de bâtiment à la rentrée 2025, un nouveau bâtiment va voir le jour sur une autre partie du terrain occupé par la cité scolaire. La construction va débuter en janvier 2024, après l'apparition de la grue.

Un nouveau bâtiment plus compact

Au lieu d'un long bâtiment, la nouvelle construction sera plus ramassée, plus compacte, sur tout de même 6.632 m² de plancher, avec une coursive pour le relier au bâtiment collège, doté sur son toit de panneaux solaires qui permettront d'alimenter l'établissement (le surplus sera réinjecté dans le réseau), mais le toit sera végétalisé d'essences locales et doté de nichoirs.

Le terrain de sports, une étendue de goudron entre les deux bâtiments actuels sera aussi végétalisé. Le bâtiment sera équipé d'une chaufferie à biomasse, à granulés de bois dans un premier temps.

Réutiliser des objets de l'ancien bâtiment

Pas question de tout démolir et de tout jeter, tempère Loïc Hénaff, élu au conseil régional (gestionnaire des lycées) et membre du conseil d'administration de la cité scolaire : "On va prélever le mobilier qui peut être réutilisé, recyclé, revendu. On est en train de regarder comment réutiliser dans les bâtiments neufs les sous-plafonds de l'ancien bâtiment, car ils sont en bon état".

L'aménagement intérieur fait la part belle à l'isolation phonique et thermique, le bâtiment sera aussi équipé de brise-soleil. Des nouvelles salles de classes vont être aménagées en fonction des nouvelles méthodes d'apprentissage. Un nouveau foyer va aussi voir le jour, un self, une salle polyvalente ouverte aux associations, un internat de 55 lits, qui pourrait permettre aussi d'accueillir des saisonniers estivaux, peut-être dès 2026. "Nous avons déjà anticipé un système de badges d'accès aux salles d'eau et aux autres espaces pour que ce soit possible", explique Loïc Hénaff.

Un BTS audiovisuel en projet

La section audiovisuelle va aussi bénéficier de nouveaux espaces, avec l'objectif d'ouvrir un premier BTS audiovisuel dans un lycée public breton à la rentrée 2025.