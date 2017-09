Comment sont choisis les professeurs remplaçants en Côte-d'Or ?

L'incident au collège de Sombernon pose le problème des remplacements dans les établissements scolaires de la Côte-d'Or. Le rectorat a mis fin mardi 12 septembre à la mission d'un professeur d'anglais arrivé le matin même après avoir découvert sa mise en examen dans une affaire de terrorisme.

La suspension de la mission d'un professeur remplaçant au Collège Jacques Mercusot de Sombernon pose le problème du manque d'effectifs récurrent dans l'éducation nationale. Comment sont ils choisis avant d'arriver dans les classes ? Isabelle Cheviet, membre du SNES, le syndicat enseignant du secondaire en Côte-d'Or, s'en est expliqué ce jeudi sur France bleu Bourgogne.

- Comment devient on remplaçant au collège ? Est-ce qu'on postule ?

"Pour les collèges ou les lycées, on pose son CV au rectorat tout simplement. On doit donner un extrait du casier judiciaire sauf que, vu la crise de recrutement et le manque de profs sur les postes fixes, là ce sont les titulaires de la zone de remplacement et qui y vont, et du coup, on n'est obligé de faire appel à des contractuels pour les remplacer. Ce sont des gens qui n'ont pas le concours et qui déposent un dossier au rectorat. Apparemment pour ce collègue, ça s'est fait dans la précipitation. Dans ce cas, le rectorat regarde les diplômes universitaires et le casier judiciaire. Apparemment dans ce cas précis, il n'avait pas été fourni. Mais à Sombernon, il y avait besoin d'un enseignant mari à 8h donc ils l'ont appelé."

C'est parce qu'on manque de profs qu'on se retrouve parfois à prendre le premier qui passe ?

"Exactement ! Il y a 15% des postes qui n'ont pas été pourvus cette année. Parmi les disciplines les plus touchées, il y a l'anglais. 28% des postes n'ont pas été pourvus. Même chose en maths et j'en passe. Donc effectivement, des ces disciples, il y a urgence. On se dit "tiens cette personne a un master en anglais ou en science de l'éducation, on va la prendre". Si on fait toutes les vérifications nécessaires, cela prend du temps !"

Et pour l'instant, on fait les choses dans la précipitation ?

"Oui mais cela instaure un malaise à l'éducation nationale. Je comprends les parents qui ont peur. On sait très bien qu'il y a des jeunes qui sont fragiles, que ce soit en collège ou en lycée, par rapport à ce qu'ils peuvent entendre. L'administration a eu une énorme responsabilité à jouer!"