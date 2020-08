"Comment vais-je faire ?" : une enseignante auvergnate s'inquiète du protocole sanitaire mis en place

Les masques seront obligatoires pour les enfants de plus de 11 ans, ainsi que pour les personnels

C'est sa 29ème rentrée, mais elle a "le dos fatigué." Emmanuelle Lachaume a 52 ans. Elle est professeure de français au collège Diderot d'Aigueperse, dans le Puy-de-Dôme. Pour sa rentrée, elle aurait espéré plus de sérénité et de tranquillité. Elle ne l'a pas ressentie en lisant le protocole sanitaire du gouvernement.

Dans le document du ministère, il est bien précisé que le masque sera obligatoire dès 11 ans. Tous les adultes devront également porter un masque à l'école, y compris les enseignants de maternelle. La distanciation physique ne sera en effet plus obligatoire quand elle n'est pas matériellement possible, de même que la limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves, simplement "recommandée".

Les élèves seront-ils rigoureux dans le port du masque ?

"Comment vais-je faire" s'exclame Emmanuelle, inquiète à l'idée de faire cours en masque. "Ils sont très difficile à supporter, surtout lorsqu'on parle fort. Faire un cours, c'est beaucoup d'énergie, même sans masque. Je ne sais pas comment je vais tenir une heure de cours, ou plusieurs qui vont s’enchaîner. J'ai déjà la bouche humide et le visage transpirant. C'est vraiment insupportable" souffle-t-elle. Concernant les photocopies, elle explique qu'elle pourra quand même en donner si c'est vraiment nécessaire. L'enseignante précise néanmoins que son collège a été bien doté puisqu'il y aura du gel hydroalcoolique devant chaque salle de classe.

D'autant plus que faire respecter l'obligation du port du masque semble compliqué. "Les élèves ne vont pas être très rigoureux dans l'utilisation de leur masque. Ils vont les toucher, les mettre n'importe comment dans leur sac. Nous, on ne pourra pas vérifier ça" s'exclame-t-elle.

"Le protocole est très contraignant et ne répond pas aux garanties sanitaires" demandées par les personnels selon Nicolas Duquerroy, secrétaire départemental du SNUDI FO 63. Il ne permet pas une école qui se passe normalement selon le syndicat, "ce que le gouvernement aurait du garantir" estime Nicolas Duquerroy.