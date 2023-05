Concours de plaidoiries : quand les voix de lycéens manchois s'élèvent pour les droits de l'Homme

Leur voix s'élève et résonne dans l'espace Louis-Costel, à Saint-Sauveur-Lendelin. Chacun leur tour, douze lycéens manchois prennent la parole devant le public et un jury, venus assister à la finale départementale du concours de plaidoiries lycéennes, ce samedi 13 mai. Un concours organisé chaque année par la fédération départementale de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH).

Défendre la Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Les candidats n'ont pas besoin de micro pour se faire entendre. Faire entendre leurs indignations, leurs colères. "Trouvez-vous ça normal que des enfants, qui pourraient être les vôtres, soient enlevés, kidnappés, arrachés à leur famille avant de travailler dans des conditions déplorables ?" Marine et Colline confrontent le public au sujet de la prostitution des enfants.

"On a trouvé qu'on n'en parlait pas beaucoup, pas assez en tous cas. On sait que ça existe, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment partout, dans tous les pays", expliquent les deux élèves de Première au lycée Jean-Paul-II à Coutances. "Mais il n'y a pas assez de temps en dix minutes pour exprimer ce qui se passe réellement."

Les candidats ont dix minutes pour convaincre le jury et le public avec leur plaidoirie. © Radio France - Chloé Martin

Dix minutes, pas plus, pour convaincre les six membres du jury, et une contrainte, citer les articles de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948. "Quand on voit l'implication des jeunes dans les plaidoiries, et surtout leur qualité, la profondeur des thèmes abordés, et bien on se rend compte que, heureusement, il y a encore beaucoup de jeunes qui s'impliquent, réfléchissent à de vrais sujets de société et à la défense des droits", se réjouit Roland Soubeyrand, le président départementale de la LDH.

Les porte-voix de causes qui leur tiennent à coeur

Droit des femmes en Iran, inégalités sociales, inégalités entre les femmes et les hommes... Autant de sujets choisis par les lycéens finalistes, beaucoup puisés dans l'actualité. Louna, du lycée Littré à Avranches, a choisi de défendre le droit à l'IVG, après avoir vu les décisions de certains Etats aux Etats-Unis. "On pense que c'est un droit acquis, parce qu'en France ça l'est, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il se passe dans les autres pays. Et on ne se souvient pas des femmes qui ont souffert pour obtenir ce droit."

D'autres lycéens choisissent des thèmes plus personnels, plus intimes. Léna parle de l'anorexie, une plaidoirie témoignage pour celle qui en a été malade. Emy, elle, veut briser les tabous de l'inceste. "Je me suis toujours intéressée à ces questions d'agressions sexuelles, de viol. Je veux qu'on reparte et qu'on se rappelle de ce que j'ai dit, que ça fasse réfléchir ce soir, au dîner de famille", raconte-t-elle en écho aux derniers mots de sa plaidoirie : "Changeons ensemble cette société et faisons taire ce silence pour faire place à la vérité".

Tous veulent faire bouger les choses. "Je veux me battre contre le harcèlement scolaire", affirme Luna qui livre une plaidoirie pleine de colère, "13 ans, elle avait 13 ans", en racontant l'histoire de Marion , une jeune fille qui s'est suicidée en 2013. "J'ai beaucoup d'amis qui ont été victimes de harcèlement et cette histoire de Marion me touche énormément. C'est presque de la colère, oui, parce que je trouve que ce n'est pas encore assez pris en compte."

Tout comme le sort réservé aux migrants morts en mer Méditerranée. Sam retrace d'abord la mort de 29 migrants au large de la Tunisie en mars dernier, avant d'interpeller le public. "On sait que ces drames, il y en a aussi dans la Manche. Moi, ce que je voulais le plus avec ma plaidoirie, c'est que le public soit intéressé et qu'il s'implique ou s'informe." Pour ça, le lycéen tisse aussi des ponts entre les hommes. D'une mer à l'autre, de la Méditerranée à la Manche, "j'pense à ceux qui sount en viâge, en viâge oû louen, su la mé".

Les prix décernés par le jury

- 1er prix ex-aequo : Luna Saget (lycée Thomas-Hélye à Cherbourg, sur le harcèlement scolaire) et Sam Le Coutour (lycée Jean-François Millet à Cherbourg, sur le droit à l'immigration)

- 2e prix : Marine Anselin et Colline Lecanu (lycée Jean-Paul-II à Coutances, sur la prostitution des enfants)

- 3e prix : Emy Rousseau (lycée Emile-Littré d'Avranches, sur l'inceste)

- prix spécial du jury : Léna Avril (lycée Thomas-Hélye à Cherbourg, sur l'anorexie)

Les six lauréats réunis sur scène, après la finale du concours de plaidoiries de la Ligue des Droits de l'Homme. © Radio France - Chloé Martin