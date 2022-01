Concours national de plaidoiries : cinq lycéens de Follereau à Belfort dans la sélection régionale

Des lycéens de Belfort viennent d'apprendre qu'ils ont été retenus dans la sélection de Bourgogne Franche-Comté pour participer au concours national de plaidoiries du Mémorial de Caen en Normandie. Il s'agit de cinq élèves du lycée Follereau de Belfort.

Agathe Fidon et Khadija Bounacer pour " au Ghana : l’arc-en-ciel perd de ses couleurs"

et pour " au Ghana : l’arc-en-ciel perd de ses couleurs" Alyssa Habersetzer pour "Mort en silence"

pour "Mort en silence" Théo Ravot Berche et Thibault Pheulpin pour "de l’élevage à l’assiette"

Depuis 25 ans, le Mémorial de Caen donne la parole aux lycéens souhaitant défendre les droits humains à travers le concours d'éloquence pour les droits de l’homme.

Finale le 18 mars à Caen

1 400 plaidoiries ont été reçus cette année. On connaitra les noms des 14 finalistes le 2 mars et la grande finale aura lieu le 18 mars à Caen. Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook et le site internet du Mémorial de Caen.