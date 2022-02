Condat-en-Combraille : la salle de classe menacée de fermeture mise en vente sur Le Bon Coin

"On a appris la décision mercredi lors de la dernière réunion concernant la carte scolaire". Et la décision est incompréhensible pour Guillaume Legoy. Cet agriculteur sur la commune ne comprend pas pourquoi l'inspection académique souhaite fermer la classe de petite section à la prochaine rentrée.

Classe effacée de la carte scolaire

L'école du village est en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Saint-Avit. La fermeture de la petite section impliquerait donc seulement deux classes en septembre prochain, dont une avec quatre niveaux des plus petits au CE1. Une aberration pour Guillaume Legoy. "J'invite l'inspecteur d'académie à la rentrée à venir faire la classe dans ces conditions, ce n'est évidemment pas l'idéal pour nos enfants, et je pense que ça le ferait changer d'avis" poursuit ce père de deux élèves. "La population est très mobilisée" ajoute celui qui est aussi adjoint au maire en charge de l'éducation, "car les conséquences seront nombreuses pour la commune et le territoire". L'élu s'inquiète en effet des effets sur la dynamique démographique amorcée ces deux dernières années. "Avec la crise sanitaire, certains souhaitent quitter les grandes villes pour s'installer dans des communes plus rurales comme la nôtre, mais la première question qu'ils posent concerne l'école".

Annonce sur Le Bon Coin

Pour alerter l'opinion et les services de l'Etat, les parents d'élèves ont symboliquement et non sans humour mis une annonce en ligne sur Le Bon Coin. Salle de classe très lumineuse. Exposition plein sud. VPI neuf. 12 tablettes neuves. Parquet ancien ciré. Personnel communal au top. Repas locaux cuisinés sur place avec amour. Poulailler pédagogique. Prix estimé : 100 000 euros. Mais l'an prochain, elle sera FERMEE. "100 000 euros, ce sont les investissements réalisés ces cinq dernières années dans l'école, ce qu'on nous demande pour éviter un fossé entre les villes et les zones rurales comme la nôtre et c'est très bien ainsi" explique Guillaume Legoy. "Mais on va se retrouver avec une salle flambant neuve, et vide à la rentrée" se lamente l'élu et père de famille.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dimanche, une manifestation était organisée devant le bâtiment pour protester contre cette fermeture. Une vidéo postée sur la chaîne Youtube du RPI Condat-Saint-Avit met également en scène les enfants et les enseignants jouant leurs propres rôles face à la brutalité de la décision.

On voit de nouveaux arrivants avec la crise sanitaire, leur première question concerne l'école... Guillaume Legoy, parent d'élèves et adjoint au maire de la commune en charge de l'éducation

Les parents d'élèves et la population de Condat-en-Combrailles et Saint-Avit restent mobilisés. L'école accueille actuellement 45 enfants. Ce sera une quarantaine l'année prochaine.