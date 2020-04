Confinement : "C'est beau de loin", quand des collégiens normands exposent leurs œuvres d'art aux fenêtres

Depuis le début du confinement, une professeure d'arts plastiques de Rouen a proposé à ses élèves de construire et d'exposer des œuvres d'art sur leurs balcons ou à leurs fenêtres. Le travail se poursuit ce lundi 27 avril 2020 et des enseignants de toute l'académie de Normandie reprennent l'idée.

"Je n'y avais jamais pensé mais en fait c'est super bien de faire de l'art plastique à la maison." Quand sa prof d'arts plastiques lui a demandé de fabriquer une œuvre d'art chez elle, Kahina, élève de 6e au collège Georges Braque à Rouen, a d'abord été un peu étonnée. "C'est beau de loin" : c'est le nom de l'opération lancée par Céline Delabranche, la professeure d'arts plastiques de Kahina au collège Georges Braque, dans le quartier des Hauts de Rouen. Projet repris à travers toute l'académie de Normandie et promu par l'Education nationale partout en France. L'idée : proposer aux élèves, du collège à la terminale, d'exposer sur leurs balcons ou à leurs fenêtres des œuvres d'art fabriquées chez eux.

"Créer dedans et exposer dehors" résume l'enseignante rouennaise. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de "faire un petit dessin collé à la fenêtre". Céline Delabranche encourage ses élèves à être ambitieux avec des références comme l'artiste JR et ses collages géants vus notamment sur les conteneurs du port du Havre (en 2016 avec les dockers havrais).

Pour répondre à l'idée de sa prof, Kahina a créé une table de petit déjeuner en récupérant des objets du quotidien dans sa maison et même la dînette de sa petite sœur. Le tout est accroché à la verticale au balcon de sa maison, à la vue des voisins et des passants.

Montrer qu'on est vivant

La professeure d'arts plastiques du collège Georges Braque à Rouen, Céline Delabranche, voulait - à sa manière - lutter contre la déprime du confinement avec cette idée. "Ce qui m'a tenu à cœur c'est de trouver la bonne idée, par le biais des arts plastiques, pour montrer qu'on est vivant. On a un virus que tout le monde craint mais tant qu'on est dans la maison, tant qu'on n'est pas malade, _on a toujours une énergie et on le montre avec ce projet_. Par de la lumière, par de la couleur, par des grosses productions, des grandes choses, faire paraître et montrer l'énergie qu'on a encore."

Le hashtag #cestbeaudeloin (relayé sur instagram par le pôle compétences des arts plastiques de l'académie de Normandie) rencontre le succès au-delà du collège rouennais puisqu'il est repris par d'autres enseignants à travers toute l'académie et même promu partout en France par l'Education nationale. L'exposition - et le travail - se poursuivent jusqu'à au moins la fin du confinement et Céline Delabranche rêve de voir s'animer tous les balcons, jardins et fenêtres chez ses élèves et ailleurs. "Ça embellit notre quartier et on ne dirait pas qu'on est triste, enfermé chez nous à cause du confinement" confie Kahina, réjouie d'avoir récolté les félicitations de ses voisins pour son œuvre.